El ple del Congrés ha aprovat aquest dijous, amb 202 vots a favor, 141 en contra i dues abstencions, la Llei Orgànica per a la regulació de l'Eutanàsia. La normativa, que entrarà en vigor al cap de tres mesos de publicar-se al BOE, estableix que aquesta pràctica es podrà dur a terme als pacients que ho sol·licitin i que es trobin en un context de "patiment greu, crònic o malaltia greu i incurable, causants d'un patiment intolerable".

El pacient haurà d’estar conscient

El pacient haurà de tenir nacionalitat espanyola, residència legal o certificat d'empadronament amb un temps de permanència en territori espanyol superior a 12 mesos. També haurà de "ser capaç i conscient en el moment de la sol·licitud". La llei indica que, si el pacient està conscient, ha de sol·licitar l'eutanàsia dues vegades per escrit en dos documents separats per 15 dies, fent palès que no és "resultat de cap pressió externa".

Després de la primera sol·licitud, el metge responsable informarà el pacient sobre el seu diagnòstic, possibilitats terapèutiques i resultats esperables, així com sobre possibles cures pal·liatives, assegurant-se que comprèn la informació que se li facilita.