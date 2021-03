Brussel·les presenta la seva proposta d'un 'passaport Covid'

La Comissió Europea presenta aquest dimecres la seva proposta per a crear un certificat digital que faciliti els desplaçaments d'aquells viatgers que hagin estat vacunats contra el coronavirus. El passaport també inclouria però també tots aquells que comptin amb anticossos o acreditin un resultat negatiu en un test abans de viatjar.

També planteja dubtes legals que una cartilla de vacunació incorri en la discriminació entre europeus per la inoculació d'una vacuna l'administració de la qual no és obligatòria, ni la UE ha aconseguit vacunar a una part rellevant de la seva població per a garantir una protecció eficaç del grup.

Mentrestant, la idea que la vacunació contra el coronavirus porti associat el dret a la lliure circulació desperta fortes reserves en altres països com França o Bèlgica, que ja han avisat que no veuen amb bons ulls vincular drets fonamentals a la inoculació d'una vacuna.

La iniciativa respon a les demandes de països que com Grècia i Espanya compten amb un important sector turístic i reclamen que estigui operatiu ja al mes de maig . Des de l'Executiu de Ursula von der Leyen insisteixen que no s’ha d'entendre com un "passaport" sinó com un document amb informació mèdica.

Un passaport "discriminatori" mentre no hi hagi vacunes per tothom

El director d'Anàlisi i Desenvolupament Global d'Isglobal, Rafa Vilasanjuan, considera "discriminatori" el passaport de vacunació que vol impulsar la UE "mentre no hi hagi vacunes per tothom". En declaracions al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La 2 ha insistit que un certificat és útil, però no ha de servir per discriminar, perquè no tots els països tenen el mateix accés a les vacunes per la població.

El president de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica, Joan Bartra, en canvi s’ha mostrat partidari d’implementar una eina com és la d’un certificat digital que faciliti la mobilitat i atorgui una certa llibertat a la població. Bartra adverteix que s’ha de fer de forma lògica i amb dades objectives i sense excloure una part important de la població.