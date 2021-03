El Ministeri de Sanitat estudia la mort d'una dona vacunada amb AstraZeneca

Nou contratemps. L'Agència Espanyola del Medicament investiga la mort d'una persona que s'havia vacunat amb AstraZeneca i que posteriorment va patir un ictus isquèmic amb transformació hemorràgica, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. Es tractaria d'una professora de Marbella, de 43 anys.

També estudia el cas d'una altra persona amb una trombosi venosa abdominal després d'haver rebut la primera dosi del vaccí. Aquests dos casos de possible reacció adversa a la vacuna es van registrar dimarts i se sumen a un tercer que es va registrar el cap de setmana, també relacionat amb un esdeveniment trombòtic. Són tres casos en un context de 975.661 persones vacunades a l'Estat amb AstraZeneca.

L'EMA defensa les avantantatges de la vacuna

L'Agència Europea del Medicament està "fermament convençuda" que es pot continuar vacunant amb AstraZeneca mentre investiga els casos de trombosi. "Els beneficis continuen sent majors que els seus riscos", ha defensat reiteradament la directora executiva de l'EMA, Emer Cooke, que de totes maneres, assegura que estan investigant "seriosament" si la vacuna ha causat aquests casos i ha recordat que, durant els assajos clínics duts a terme per la farmacèutica, no van ser detectats casos de tromboembolisme posteriors a la vacunació.