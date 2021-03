'La capsa vermella', d'Antoni Campañà

El MNAC ens descobreix les diferents facetes del fotògraf Antoni Campañà a l'exposició 'La guerra infinita'. Una mostra de més de 300 fotografies que descobreix un nombre important d'imatges inèdites, mai positivades pel propi fotògraf, i que va realitzar durant la Guerra Civil espanyola. Es tracta d'un conjunt d'imatges de gran qualitat artística i rellevància històrica, que Campanyà va guardar en una capsa, on s'hi van estar durant més de setanta anys, fins que la família les va trobar.

"La capsa vermella"

Al setembre de 2018, un any després de la mort de l'artista, la seva família va trobar en el garatge de casa seva a Sant Cugat del Vallès, que estava a punt de ser enderrocada, dues capses vermelles amb més de 5.000 fotografies inèdites captades durant la Guerra Civil, especialment a la ciutat de Barcelona. Són negatius molt ben conservats d'un dels grans fotògrafs pictoralistes. També s'hi van trobar desenes de positivats d'altres destacats fotògrafs de la guerra com Agustí Centelles o Joan Andreu Puig Farran, amb qui va col·laborar durant i després del confilcte bèl·lic. Aquest conjunt de fotografies suposa una aportació al patrimoni fotogràfic català i situa Campañà com un dels grans noms d'aquesta expressió artística.