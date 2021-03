La Generalitat retira provisionalment 127.000 dosis d'AstraZeneca

La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, ha fet una crida a la calma i ha dit que l’alerta demostra que el sistema de farmacovigilància funciona. A l'espera de l’informe de l’Agència Europea del Medicament (EMA) que confirmi si hi ha cap relació amb els casos de trombosi que s’han donat en alguns països europeus, la Generalitat ha immobilitzat unes 127.000 vacunes d’AstraZeneca.

Aquestes dosis inclouen el romanent que ja tenia Salut més les 37.000 que s’ha rebut aquest dilluns. A aquestes cal restar-hi les dosis que s’hagi administrat just avui, abans que s’acordés la suspensió. A Catalunya de moment hi ha unes 186.000 persones vacunades amb AstraZeneca.

“Una decisió raonable”

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha remarcat que les trombosis han estat “molt poc freqüents” però veu la suspensió “una decisió raonable”.

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, creu que la suspensió temporal és una "decisió raonable", però ha remarcat que els casos de trombosi que s’ha detectat són “molt poc freqüents”: de les 6 milions de persones vacunades amb AstraZeneca a la Unió Europea i els 11 milions al Regne Unit, hi ha hagut 14 casos de trombosi que podrien estar relacionats amb la vacuna -11 a la UE i 3 al Regne Unit-. Això fa una ràtio de menys de dos casos per milió de persones. Argimon ha indicat que, fora del context de vacunació, la ràtio de trombosis és d’entre 3 i 4 persones per cada milió, de manera que s’estaria per sota.

En aquest punt ha remarcat que encara que hi acabi havent relació, s’haurà de fer una anàlisi de riscos-beneficis de seguir amb la vacunació, per molt que hi pugui haver aquest símptoma. De fet, ha recordat que “no hi ha cap medicament al món que no tingui efectes secundaris”.