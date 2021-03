Famosos que han tenido trifulcas con la prensa

Todos somos susceptibles de tener un mal día, de llegar cansados tras un intenso fin de semana, de haber dormido poco... Pero lo que hizo Najwa Nimri hace unos días, no tiene ninguna justificación. Ella misma se dio cuenta y pidió disculpas en sus redes, aunque después las borraba. ¿Arrepentida de sus actos? o ¿arrepentida de pedir perdón por ellos?: "Fue lamentable, no tengo excusas", publicaba la actriz

La polémica de Najwa es, desgraciadamente, tan solo una de tantas que ya han pasado a los anales del despropósito. En Corazón hemos desvelado algunos de los enfados que han tenido los famosos con la prensa. ¿Cuál se llevará la guinda?

Cayetano Martínez de Irujo es todo un experto en trifulcas. Que, “si ahora no quiero que la prensa me siga”, pero que, “de pronto doy una entrevista”, pero luego otra vez quiero ser anónimo... Y las maneras, en más de una ocasión las ha perdido por completo.

Las salidas de tono verbales e incluso físicas de algunos famosos les han creado muchos problemas

¡Menudo temperamento se gastan algunos! A Pepe Sancho le pillamos del revés en un acto aparentemente amable para él. Presentaba una biografía y añadía ese mismo día un nuevo capítulo: "Sois basura, una mierda", así gritaba a la prensa el actor.

Pero no es el único que ha protagonizado trifulcas por sus salidas de tono verbales, también tenemos al cantante Joaquín Sabina, que cuando le preguntaron por Telma Ortiz su respuesta fue: “No me preguntes gilipolleces”.

Y en algunos casos lo verbal pasa a un segundo plano y los famosos llegan a mayores. ¿Sabías que Ramoncín tuvo que pagar 200.000 pesetas por agredir a un fotógrafo en el año 2001?