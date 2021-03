Sergio Garrote: "Després del meu accident havia de situar-me i recapitular"

Sergi Garrote és un ciclista d'alt nivell que va quedar tetraplègic en un accident laboral. Sempre havia estat un apassionat del ciclisme i pensava que mai més tornaria a anar en bicicleta, però 14 anys després va recuperar la il·lusió amb una hand-bike, un tipus de bicicleta que es pedala amb els braços.

Després de l'accident, Garrote va voler "situar-me al món i recapitular per saber quina seria la meva resiliència. El primer que vaig fer va ser posar en funcionament el meu cervell: vaig accedir als estudis universitaris de medicina i de criminologia". Ell creu que "la medicina és una ciència que et dóna una miqueta de tot".

Quan els esportistes van rebre la notícia que els Jocs Olímpics es celebrarien el 2021 van haver de fer " pausa a la preparació , perquè sinó et desgastaries. Al ciclisme tan bo és entrenar poc com pot ser molt dolent entrenar massa".

"Et poden cridar el que vulguis que no t'assabentes de res"

Garrote ha parlat sobre el fet que no hi hagi públic als Jocs Olímpics. Ha dit que s'ho imaginar "de la mateixa manera que amb públic, perquè quan et concentres en la competició, penses el que tens per davant i després és donar-ho tot. El públic és algo que t'acompanya. És important, però quan estàs dins de la competició et poden cridar el que vulguis que no t'assabentes de res".