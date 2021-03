Laura Borràs és proclamada presidenta del Parlament

La 13a legislatura ha arrencat formalment amb la proclamació de la diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs, com a nova presidenta de la cambra. En la sessió constitutiva després de les eleccions del 14-F ha aconseguit imposar-se a la segona volta per majoria simple a la candidata del PSC, Eva Granados.

01.08 min Laura Borràs és escollida presidenta del Parlament | Laura Herrero

Finalment ha obtingut els 64 vots de la seva formació i ERC, mentre que la CUP s'ha abstingut gràcies a un acord de darrera hora per facilitar una majoria independentista a la Mesa. La cambra també ha rebutjat el vot delegat de Lluís Puig, fugit a Brussel·les. A la segona volta, Granados ha tingut 50 vots i hi ha hagut 18 vots en blanc i 2 de nuls.

“�� Laura #Borràs és escollida nova presidenta del #Parlament. Finalment ha comptat amb 64 vots a favor | @RTVECatalunya



�� En directe a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/m1aCPIOuLm“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 12, 2021

Borràs assegura que no permetrà ingerències del poder executiu i judicial" Una vegada proclamada presidenta del Parlament, Laura Borràs s’ha dirigit a la cambra i s’ha compromès a continuar la feina on la va deixar Carme Forcadell. "Cap tribunal ni presó ens farà renunciar a les nostres idees". En aquest sentit, ha garantit que no permetrà ingerències del poder executiu i judicial. Borràs també ha fet una crida a "no posar límits a la democràcia" per tal que "l'únic límit" del Parlament sigui l'aspiració dels catalans. “�� @LauraBorras assegura que farà que "la sobirania de Catalunya sigui respectada davant qualsevol ingerència exterior".



��️ "Soc conscient que el #Parlament seguirà sent objectiu de la guerra bruta de l'Estat" | @RTVECatalunya



�� En directe a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/e7ZmVAqNEj“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 12, 2021 Borràs ha insistit que en una democràcia "és la llei qui s'ha d'adaptar a la voluntat popular". Finalment, ha fixat la tretzena legislatura que comença avui com un "punt d'inflexió" en l'avenç cap a la independència. També ha volgut destacar que serà inflexible contra la xenofòbia i el masclisme, assgurant que la seva intenció es que la cambra es converteixi en "un mur". “�� @LauraBorras assegura que la nova legislatura "ha de marcar un punt d'inflexió en l'avenç cap a la independència".



��️ "Així ho han volgut més de la meitat dels ciutadans".



�� En directe a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/K1KmNgjd0E“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 12, 2021

Els grups independentistes aconsegueixen 5 dels 7 llocs de la Mesa Els partits independentistes han revalidat la majoria a la Mesa del Parlament de les dues últimes legislatures. A més han ampliat la seva representació en l'òrgan rector de la cambra, perquè ERC, Junts i la CUP tindran cinc dels set membres. Anna Caula (ERC) és la nova vicepresidenta primera i Eva Granados (PSC) la vicepresidenta segona. Pel que fa als quatre secretaris el nom més votat ha estat el de Ferran Pedret (PSC), que ha estat elegit primer secretari de l'òrgan, amb 39 vots; Jaume-Alonso Cuevillas (Junts) n'ha obtingut 25, sent elegit segon secretari; mentre que Pau Juvillà (CUP) i Rubèn Wagensberg (ERC) han empatat amb 24.

La tercera presidenta del Parlament Borràs es converteix així en la tercera dona en assumir el càrrec de la història de la cambra després de Núria de Gispert i Carme Forcadell. També és la desena que l'ostenta des de la restauració de la democràcia. Nascuda a Barcelona el 1970 és doctora en Filologia Romànica. Va ser directora de La institució de les Lletres Catalanes (ILC) i també professora de Teoria de la Literatura a la UB. Sobre ella recau una investigació precisament davant el Tribunal Suprem pel suposat fraccionament de contractes quan era directora de l'ILC. Els presidents del Parlament de Catalunya, des del 1980 fins ara Es va involucrar en política després de l'1-O, convertint-se en diputada al Parlament en la darrera legislatura i consellera de Cultura durant el mandat de Quim Torra. Es va alçar amb la victòria a les primàries de Junts per la candidatura del 14-F. La seva idea inicial era la de ser la primera presidenta de la Generalitat però finalment ha accedit, tot i les reticències inicials a la del Parlament després d'un acord de darrera hora i la insistència de la seva mateixa formació.

Sessió de constitució atípica La situació de pandèmia ha obligat a variar la tradicional celebració de la sessió constitutiva de manera que finalment s'ha fet a l'Auditori en comptes de l'Hemicicle. Recordem que aquesta ha estat la primera vegada en un any que s'han pogut trobar els 135 diputats, ara amb la composició sortida de les urnes el 14-F: 33 escons del PSC, 33 d'ERC, 32 de JxCat, 11 de Vox, 9 de la CUP, 8 d'En Comú Podem, 6 de Ciutadans i 3 del PPC. “Aquest és el moment de l'arribada de Meritxell Serret al Parlament. La diputada d'ERC ha tornat de Brussel·les i ahir es va entregar al Tribunal Suprem | @RTVECatalunya pic.twitter.com/socUKtGtaK“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 12, 2021