Tal com començava l'Òscar Dalmau la seva secció, en Claret Serrahima és un dissenyador gràfic que s'ha fet un fart de vestir amb formes, colors i meravelles la identitat visual de diferents empreses i, sobretot, institucions.

Fa anys el mateix Serrahima va sorprendre amb aquesta frase: "si no hagués estat pel disseny, m'hauria tirat pel Besòs o el Llobregat". Sort que el disseny li va salvar de morir ofegat a les fronteres aiguoses de Barcelona i quina sort ha tingut la ciutat de comptar amb la seva genialitat. I és que Serrahima va ser l'encarregat de dissenyar la marca de l'Ajuntament! Ens va explicar que, ja que hi havia el debat sobre incorporar o no les quatre barres de la senyera a l'escut de la ciutat, ell va proposar dos dissenys. Un, amb les barres completes; l'altre, amb només dues. I el resultat va ser que les quatre barres s'utilitzarien per a l'escut de l'Ajuntament i els dissenys amb dues barres pels serveis de la ciutat com els bombers o el clavegueram. Segur que ja no el mirareu de la mateixa manera la pròxima vegada que el trepitgeu mentre camineu pel carrer.

El dissenyador Claret Serrahima a Helvètica cropper

Un altre dels seus dissenys més coneguts és el del Palau de la Música Catalana. En ell podem veure quatre grans rodones buides que s'enllacen. Ja que es tracta del logotip d'un gran escenari de música... sabeu en què es va inspirar Serrahima? Doncs en les quatre blanques del pentagrama! A més, ens va explicar que també s'havia fixat en la forma arrodonida de gairebé tots els instruments i en el rosetó del recinte.

El dissenyador Claret Serrahima a Helvètica cropper

Sens dubte, el disseny de Serrahima que ha fet la volta al món en més ocasions ha estat el de l'escut del Barça. I això que no és culer! El dissenyador va explicar com pel centenari del FCBarcelona es va obrir un concurs per crear el nou logotip i Serrahima va idear-ne un d'heràldic que reunia tots els símbols que identifiquen el Barça. Les quatre barres de Catalunya, la creu de Sant Jordi de Barcelona i la pilota de futbol. És tan complet que Serrahima va reconèixer que guanya per 5 a 0 a l'escut del Reial Madrid que, segons ell, no mostra cap símbol identificatiu amb l'equip.

Això sí que és un 'clàssic' visual! No us perdeu dilluns vinent el següent capítol d''Helvètica' amb més disseny.