Els sanitaris catalans fan vaga per reclamar més inversions

Professionals sanitaris i de les cures -d'hospitals, atenció primària, atenció domiciliària, residències, 061, entre altres- es manifesten aquest dimecres a Barcelona en el marc d'una jornada de vaga als centres de salut i altres serveis assistencials. Estan convocats per diversos sindicats minoritaris agrupats entorn a la Mesa Sindical de Catalunya integrada per USOC, Infermeres de Catalunya, CATAC-*CTS-*IAC, PSI Lluitem, COS i CGT. No s’hi ha afegit, però els majoritaris CCOO, UGT, SATSE I Metges de Catalunya.

Uns 300 sanitaris tallen la Via Laietana de Barcelona per una "sanitat pública i de qualitat" Durant el matí uns 300 professionals sanitaris han tallat el trànsit a la Via Laietana de Barcelona en el primer acte de la vaga convocada per la Mesa Sindical de Catalunya en la capital catalana al crit de "sanitat pública i de qualitat". Els manifestants han sortit de la plaça Urquinaona, han llançat petards i s'han escoltats càntics com 'N'hi ha prou de retallades', 'Més bates i menys corbates' i 'La sanitat pública no s'embeni', entre altres. Centenars de sanitaris es manifesten a Barcelona en una vaga que convoca tots els sectors de la salut i assistencials cropper A les 12 hores a la plaça Sant Jaume de Barcelona s’han concentrat a la capital catalana, a la qual s'afegeixen la resta de manifestacions descentralitzades en altres ciutats de Catalunya. Segons la Guardia Urbana han reunit prop d’un miler de manifestants.