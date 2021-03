El rap arriba a les aules com a eina pedagògica

Us imagineu que existís una eina pedagògica que ajudés als alumnes a millorar l’escriptura i la seva agilitat mental, a treballar la llengua i al mateix temps a fomentar l’esperit crític? Podria semblar la vareta màgica de l’educació, però no ho és. Un gènere musical com el rap és capaç de treballar totes aquestes àrees i connectar, a més, amb les emocions dels alumnes.

A l’En Línia hem volgut conèixer més sobre aquesta dimensió pedagògica del rap i per això n’hem parlat amb el Nel·lo C, raper i tallerista, i la Cristina Aliagas, professora a la facultat d’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona que ha fet una investigació sobre aquest tema.

Empoderament lingüístic i emocional

En la seva investigació, la Cristina es va fixar en l’impacte d’aquests tallers en les pràctiques lingüístiques i l’empoderament lingüístics d’alguns dels alumnes, i va fer observacions sorprenents. Ens explica l’exemple de dos alumnes nouvinguts que acabaven de passar de l’aula d’acollida a l’aula ordinària i no se sentien còmodes emprant el registre més formal i acadèmic en català, però en canvi “en el marc d’un taller van escriure un rap en català que ens va deixar a tots impressionats i els va aportar moltíssima autoestima lingüística”.

“El rap aporta un espai d’identitat, d’expressió i de coneixement a les aules”, explica la Cristina. “És un gènere molt biogràfic, et permet reflexionar i escriure a partir de la teva vida, les coses que et passen, però també madurar diversos punts de vista possibles sobre el món. Gràcies al rap els joves porten temes nous a l’aula i dir coses que abans no havien dit. El rap empodera als alumnes lingüísticament, però també acadèmicament, socialment i emocionalment”.

Els temes més freqüents en aquests tallers són aquells que tenen a veure amb l’antiracisme, el feminisme o el sentiment de pertinença. “Treballem molt sobre els orígens, sobre sentir-te orgullós d’on vens i quines són les teves arrels, de lluitar perquè aquestes es respectin, però també d’aprendre de totes les altres cultures que tens al voltant”, ens explica Nel·lo C.

El rap és una activitat atractiva per als alumnes, però també útil en l'àmbit curricular. Les experiències recents demostren que no només ajuda als joves a obrir-se i compartir les seves experiències, sinó que alhora contribueixen a fomentar l’escriptura i interessar-se per la literatura. Però, com és que gèneres tan similars com la poesia no connecti tant amb els joves?

“Pot ser que l’hora d’explicar la poesia des de l’escola s’hagin emfatitzat unes mètriques, unes estructures i uns autors que han limitat una mica les interpretacions. El rap i la poesia comparteixen un fons líric i retòric que pot servir per construir ponts i enllaços”, reflexiona la Cristina Aliagas. “A més, molts rapers fan referències a llibres o a poetes, això també és una manera de crear sinergies entre la poesia més clàssica i el rap o al revés”.

Segons Nel·lo C el rap pot donar respostes a certes mancances: “els sistemes educatius no estan fets per a tothom i s’han de trobar maneres que tothom pugui aprendre el mateix que els altres”. La Cristina prefereix veure-ho com un complement al currículum escolar: “ho veig com una experiència que suma, que aporta, enriqueix i amplia les possibilitats del que ofereix l’escola”.