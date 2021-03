L'últim programa d'' Helvètica ' va estar dedicat a dissenys ben petits, però que ens envolten més del que pensem: els logotips! I és que la identitat visual de les empreses i institucions és present a tot arreu i en el nostre dia a dia a través de la identitat visual. Els logotips de les nostres camises, els dels nostres mòbils o fins i tot els dels autobusos que ens porten a la feina.

Per saber més sobre aquestes petites obres d'art, la Flora Saura va parlar amb en Martí Ferré, dissenyador i professor de l'escola EINA. Ens va ensenyar la complicada diferència entre identitat visual, símbol, logotip i imagotip. Quina paraulota! Amb ell també vam sortir al carrer per jugar a un joc que va ser tot un repte pels barcelonins i barcelonines que es van topar amb nosaltres. Amb diverses imatges a la tauleta, vam preguntar si reconeixien les marques de diferents empreses i identitats només amb els logotips. Va haver-hi alguns que van fer dubtar més que d'altres, però el que vam saber segur és que el logotip del metro de la ciutat o el de SEAT és d'allò més conegut!

I tu, ets capaç de reconèixer aquests logos que et presentem?

A l'estudi Summa, vam trobar-nos amb Josep Maria Mir, soci fundador i director creatiu executiu. Ens va explicar que el seu estudi va sorgir d'una problemàtica. Van veure com les grans companyies espanyoles, quan tenien un problema d'identitat visual, no recorrien a grans dissenyadors locals sinó a empreses internacionals. I això és el que volien acabar! Pionera en el brànding, Summa s'ha encarregat de dissenys com el del nou logotip de Correos. Un nou disseny similar a l'antic, però reconfigurat perquè sigui "pixel perfect" i es pugui adaptar als petits mides del món digital. O el cas dels nous logos de RTVE, que han estat redissenyats per reflectir les noves formes de consum i les pantalles amb aquella llum que sobresurt per darrere de la tipografia.

D'en Josep Maria Mir vam passar a conversar telemàticament amb Pepe Cruz, dissenyador i arquitecte de Cruz más Cruz i soci i fill de José María Cruz Novillo. Tot i que el seu pare no va poder estar-hi, la presència de la seva obra va ser la protagonista de la conversa. Ell ha estat la ment creativa darrere de grans dissenys corporatius del nostre país com el puny i la rosa del PSOE o cartells com el de la pel·lícula Los lunes al sol.

Estudi Forma al sisè capítol d'Helvètica cropper

I l'última parada de la Flora Saura va ser a l'estudi Forma, per parlar amb en Dani Navarro i en Joel Lozano dels projectes que han tingut entre mans. Com el de Simon, a qui, després d'analitzar el seu terreny, els han creat un nou llenguatge visual amb l'ADN de l'empresa. Per ells, el treball d'un dissenyador corporatiu és com el d'un sastre. "Vestim les empreses amb una identitat visual", expliquen.

Per la seva banda, l'Òscar Dalmau va reunir-se amb el dissenyador Claret Serrahima: la persona que ha dissenyat la identitat visual de Barcelona! L'escut de la ciutat i els seus serveis com els bombers o el clavegueram, l'escut del Futbol Club Barcelona o el logotip del Palau de la Música Catalana. La seva cartellera de dissenys és tan àmplia com la volta que han donat al món.

Júlia Solans al sisè capítol d'Helvètica cropper

I per acabar, la Júlia Solans ens va explicar anècdotes que ens van fer quedar bocabadats. Com el dia que la marca de roba GAP va canviar el seu logotip després de molts anys i el nou disseny no va durar ni tres dies! O, fins i tot, ens va ensenyar com seria el logotip d'Helvètica si l'haguessin creat grans noms del disseny com Cruz Novillo, Paula Scher, Paul Rand o Caloryn Davidson. Amb quin d'ells us quedeu?