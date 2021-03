8M: La lluita per la igualtat

Tot i la pandèmia, aquest any també hi haurà una manifestació del 8-M a Barcelona, amb motiu del Dia de la Dona. La CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Sindillar i el Sindicat de Periodistes han convocat una vaga general de 24 hores i una concentració, estàtica i amb inscripció prèvia, per garantir el compliment de les mesures de seguretat. Diversos col·lectius feministes han organitzat unes 60 concentracions a tota Catalunya.

Una manifestació estàtica i amb inscripció prèvia La manifestació pel 8-M està convocada al passeig de Gràcia a les 18:30 h sota el lema "Juntes, diverses i rebels. Juntes imparables". Serà una concentració estàtica, és a dir, que les participants no es mouran del lloc assignat, i tindrà un aforament limitat.



El col·lectiu Vaga Feminista, qui organitza la manifestació, ha dividit l'espai en vuit trams, entre la Gran Via i l'avinguda Diagonal. Dos d'aquests trams seran mixtos i sis no mixtos amb capacitat per a 450 persones cadascun. Primer tram: entre Diputació i Gran Via de les Corts Catalanes. No mixt.

Segon tram: entre Consell de Cent i Diputació. No mixt.

Tercer tram: entre Aragó i Consell de Cent. No mixt.

Quart tram: entre València i Aragó. No mixt.

Cinquè tram: entre Mallorca i València. No mixt.

Sisè tram: entre Provença i Mallorca. No mixt.

Setè tram: entre Rosselló i Provença. Mixt.

Vuitè tram: entre l'avinguda Diagonal i Roselló. Mixt. Vaga Feminista també ha organitzat aquest dilluns a les 21 hores una acció que es podrà seguir des de casa i que consisteix a guarnir els balcons en suport a les treballadores essencials, i a fer soroll i llums per recordar la bretxa salarial que pateixen les dones, també en serveis com la sanitat i les cures.

Serveis mínims del 85% al transport públic El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha dictat serveis mínims del 85 % per al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquests serveis mínims s'aplicaran durant tot el dia al metro, a Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies, al TRAM, al bus urbà de Barcelona i als busos metropolitans, interurbans i altres busos urbans. Segons explica l'ATM en un comunicat, en aquesta ocasió s'han incrementat els serveis mínims en considerar el transport públic un servei essencial i per evitar aglomeracions. “⚠️Els operadors de #transportpúblic de l'entorn Barcelona oferiran un 85% del servei durant la vaga del dilluns 8 de març:



��#metroBCN i #busBCN @TMB_Barcelona

��@FGC

��@TRAM_Barcelona

��@rodalies

��busos interurbans @Mobilitat_AMB https://t.co/ie3CTFVYnm#8M #DiaDones pic.twitter.com/XnVCXGP3St“ — Barcelona Mobilitat (@BCN_Mobilitat) March 8, 2021

11:00 h - Acció contra una oficina bancària a Gràcia Sobre les 11 h del matí, un dels col·lectius feministes que protesten a Gràcia ha bloquejat una oficina del BBVA a la travessera de Dalt amuntegant mobles a l’accés.També han enganxat cartells als vidres i han fet pintades amb el text “desnonador”. “Perquè la violència immobiliària és violència masclista, assenyalem els culpables de la nostra precarietat ✊����#VagaGeneralFeminista #8M @GuerraACerberus @HabitatgeGracia pic.twitter.com/VzEN5dwlwS“ — Feministes VdG #RiseUp4Rojava (@feministes_vdg) March 8, 2021

8:00 h - Accessos tallats a la UAB Al voltant de cent persones han protestat aquest dilluns al matí al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a Bellaterra en senyal de suport a la vaga feminista. Els piquets han col·locat contenidors als carrers i a l'entrada de l'estació d'FGC des de primera hora per aturar l'activitat al campus. Jornada del Dia de la Dona a la UAB



Els concentrats han passat la nit al centre universitari, i a primera hora s'han mobilitzat per bloquejar els accessos utilitzant els contenidors que hi ha repartits per les facultats. Han tallat també l'entrada des de l'autopista AP-7 a través de l'Eix Central, on de manera preventiva s'hi han desplegat diverses unitats dels Mossos d'Esquadra després que els manifestants hagin intentat tallar el tràfic de l'autopista.

8:00 h - Talls a la Meridiana També de bon matí, una concentració feminista a l'avinguda Meridiana de Barcelona a l'altura de la Sagrera, ha provocat llargues cues de tràfic. Prop de 100 dones s'han plantat en un pas de vianants i han impedit el pas de cotxes en aquesta artèria principal de la ciutat. El bloqueig ha provocat importants cues en plena hora punta, sobretot de sortida de la capital catalana.

A hores d'ara, la concentració de la Meridiana ha reobert la via i s'ha dirigit al barri d' Horta. Concentració feminista a l'avinguda Meridiana