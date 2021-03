El rei Felip VI i el president del Govern, Pedro Sánchez, han arribat a la planta de Seat a Martorell enmig de les mobilitzacions convocades per l’ANC, Òmnium i els CDR a les immediacions de la fàbrica. La visita s'enmarca en el 70 aniversari de l'automobilistica catalana. Un acte on no assisteix finalment cap conseller de la Generalitat que ha declinat la seva presència com a gest de rebuig a la monarquia.

El Govern planta al rei Acompanyen al Rei i Sánchez, la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, el president del grup Volkswagen, Herbert Diess, el president de Seat, Wayne Griffiths, i la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, així com l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, del PDeCAT. Ni el vicepresident en funcions del Govern, Pere Aragonés, ni cap altra conseller, han assistit a la visita, només el secretari general d'Economia de la Generalitat, Albert Castellanos. Ja al desembre, Aragonés va justificar el seu rebuig a estar al costat del cap de l'Estat en què no volia "blanquejar" la monarquia i sostenir que els Borbons són una "organització criminal". La visita té lloc després que el Ministeri d'Indústria hagi anunciat aquest dijous la creació d'un consorci públic-privat per a muntar a Barcelona la primera factoria de bateries d'Espanya, la qual cosa buida el camí de Seat cap a la fabricació a Martorell del seu primer vehicle sense emissions. El Ministeri d'Indústria impulsa amb Seat i Iberdrola la primera fabrica de bateries elèctriques d'Espanya

Els Mossos aparten de la via als concentrats a Martorell Els Mossos d'Esquadra han desallotjat una vintena de persones que s'han concentrat aquest divendres al matí en el pont de la Plaça 19 de Martorell que passa per sobre de l'autopista AP-7. Les protestes han estat convocades per ANC i Òmnium cultural han convocat una concentració per protestar contra la presencia del monarca. Abans havien penjat una pancarta de 'Catalunya no te rei', visible des de l'autopista, i han exhibit des del pont cartells amb la mateixa frase. “�� Un grup de manifestants pengen pancartes abans de l'arribada del Rei a #Martorell. L'ANC i @omnium han convocat accions als diferents ponts que rodegen el complex industrial amb el clam 'Catalunya no té rei' | @LauHerMas @RTVECatalunya pic.twitter.com/EtEQ8zjNTU“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 5, 2021 Els Mossos havien ordenat inicialment retirar tres de les quatre pancartes de diferents punts però finalment els han permès mantenir-les, encara que els han demanat que es retiressin de la part central del pont per a no causar afectacions en el trànsit. “�� Els @mossos tornen a permetre la col·locació de les pancartes amb el lema "Catalunya no té rei" als ponts dels accessos a la #Seat a #Martorell. En un primer moment havien ordenat la seva retirada | @LauHerMas @annaforment @RTVECatalunya pic.twitter.com/VhaW92d5DN“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 5, 2021 Al marge de la manifestació d'Òmnium i ANC, també estava convocada una altra protesta en la plaça Joan Serrats de Martorell que ha reunit una altra vintena de persones. Han començat a caminar pel voral de l'AP-7 sense tallar la via, fins que s'han topat amb dos agents que els han impedit el pas i han donat la volta i s'han dissolt.