El Govern crearà un consorci públic-privat, amb Seat-Volkswagen i Iberdrola, obert a altres socis, per a muntar la primera fàbrica de bateries a Espanya. Ho ha anunciat aquest dijous la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto.

Compromís per liderar l’automoció

En la seva intervenció en el 28 Congrés Federal UGT-FICA, Maroto ha avançat que aquest consoci formarà part del primer dels Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) que té com a objectiu la transició cap al vehicle elèctric i connectat". Així, el projecte "permetrà desenvolupar un conjunt d'actuacions que garanteixin que existeixin a Espanya les infraestructures, instal·lacions i mecanismes necessaris per a fabricar de manera autònoma i competitiva un vehicle elèctric connectat complet. Un compromís del Govern perquè Espanya continuï sent líder en la indústria de l'automòbil a nivell mundial apostant per una mobilitat sostenible", ha afegit.

Maroto ha indicat que amb aquest projecte Espanya reafirma "el seu compromís de ser líder" en el vehicle elèctric i que permetrà la integració de tota la cadena de valor, permetent a la planta de Seat a Martorell (Barcelona) comptar amb una fàbrica de bateries a prop.