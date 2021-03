El grup indie de Sant Vicenç dels Horts, Love of Lesbian, actuarà al Palau Sant Jordi el pròxim 27 de març. Ho farà davant 5.000 persones en plena pandèmia en el marc de la iniciativa, Festivals per la Cultura Segura, que s'ha presentat avui a l'Estadi Olímpic de Barcelona, amb la presència de la consellera de Salut, Alba Vergés, i la de Cultura, Àngels Ponsa. L'objectiu és superar i trencar per fi, la mala situació que està vivint la música en directe arran de la covid-19.

Testos d'antígens massius Serà el primer concert multitudinari que es farà a Catalunya en temps de pandèmia. Per assegurar que no hi hagi contagis, els organitzadors faran tests d'antígens a tots els assistents el mateix dia del concert al matí, a tres espais: les sales Apolo, Luz de Gas i Razzmatazz. Els negatius podran assistir al concert, amb mascareta ffp2 i no caldrà que guardin la distància de seguretat.

Entrades a la venda Les entrades van des dels 23 euros i ja es poden adquirir al web de 'Cultura Segura'. El cantant dels Love of Lesbian Santi Balmes acompanyat pel guitarrista Julián Saldarriaga Aquestes són les mesures que hauran de complir els assistents: Caldrà disposar de telèfon intel·ligent mòbil i descarregar-se una aplicació per a fer els tests

Serà obligatori fer els test d'antígens entre les 08.00 i les 16.00 del 27 de març

del 27 de març Caldrà ser major de 18 anys i menor de 65 anys

El test serà obligatori

Hi haurà zones delimitades per seguretat i no es podrà canviar de zona.

Prova pilot a la sala Apolo El mes de desembre passat, la sala Apolo va acollir amb èxit una experiència similar. Tots els assistents que van haver de passar proves sanitàries abans de l'actuació i també dies després. Els resultats van ser satisfactoris: caps dels assistents es va contagiar durant el concert. El concert a la sala Apolo de Barcelona conclou sense infectats