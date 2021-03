Ada Colau ha confirmat que l'Ajuntament de Barcelona es personarà com a acusació particular en el cas de l'atac contra un vehicle de la Guàrdia Urbana amb un agent a dins. En una entrevista al programa "Cafè d'Idees", Colau ha argumentat que l'Ajuntament ha d'estar al costat del treballador quan hi ha una "agressió greu" i ha assenyalat que es va posar en perill la vida de l'agent. L'alcaldessa de Barcelona ha concretat que aquest mateix dijous signarà la personació després de rebre l'informe jurídic.

09.34 min Ada Colau anuncia al Cafè d'Idees que es personarà contra els autors de l'atac a la Guàrdia Urbana





Colau ha explicat que l'Ajuntament ha pres la decisió de personar-se després de conèixer que la fiscalia els acusa de temptativa d'homicidi i ha recordat que el consistori ha exercit d'acusació particular en altres ocasions davant d'agressions greus contra personal municipal. Colau ha assegurat que comparteix amb els anticapitalistes que s'han d'abordar les causes i treballar en "molts fronts" però ha afegit que "això no vol dir que no se sigui taxatiu a l'hora de dir que la violència no és el camí i que el fi no justifica els mitjans".

Presó provisional sense fiança El jutjat d'instrucció 17 de Barcelona ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per als vuit detinguts que van actuar en grup i organitzats en els aldarulls de dissabte passat a Barcelona. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), els arrestats només han constatat a les preguntes de la seva defensa. Es tracta de cinc homes i una dona de nacionalitat italiana, una altra dona francesa i una vuitena de nacionalitat espanyola. El jutge que ha enviat a presó als vuit suposats anarquistes creu que van actuar en grup i "van menysprear l'evident risc" que s'incendiés per complet el vehicle i el policia no pogués escapar. En l'acte, el jutge argumenta l'ingrés a la presó en considerar que existeix risc de fugida i de reiteració delictiva. Segons el jutge, en un "clar concert de voluntats", els vuit detinguts, als qui el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va situar en el moviment anarquista, "van acceptar la causació de desperfectes" en el vehicle policial que van incendiar dissabte passat i al mateix temps "no els va importar que en el seu interior hi hagués una persona i van menysprear l'evident risc que s'incendiés per complet el vehicle i que aquest agent no pogués escapar d'aquest". 00.50 min Els 8 detinguts pels aldarulls ja es troben a Brians I | GEMMA GUZMAN - Ràdio 4

Crema de la furgoneta de la Guàrdia Urbana La causa està oberta pels delictes d'homicidi en grau de temptativa, atemptat contra agents de l'autoritat, desordres públics, danys, manifestació o reunió il·lícita i pertinença a grup criminal. Els detinguts estarien darrere de la crema d'una furgoneta de la Guàrdia Urbana. Els Mossos van detenir aquestes vuit persones durant els aldarulls de dissabte, i dilluns van fer dos escorcolls en dues naus de Canet de Mataró i Mataró, on hi viurien. La policia catalana va informar que formaven un grup "violent i organitzat" que va donar per desarticulat amb les seves detencions. 00.58 min Els Mossos atribueixen a vuit dels detinguts dissabte un delicte de tentativa d'homicidi | SERGI BASSOLAS - Edició Vespre / Ràdio 4 El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va revelar aquest dilluns que entre la quinzena de detinguts en els incidents del passat cap de setmana a Barcelona, en què un grup de persones va incendiar una furgoneta de la Guàrdia Urbana amb un agent dins, que va poder sortir il·lès, hi havia un grup anarquista que actuava amb violència. 00.29 min Cremen una furgoneta de la Guàrdia Urbana amb un agent a l'interior

Grup molt organitzat i violent Segons els Mossos actuaven "conjuntament" i amb un "grau de violència molt elevat", danyant entitats bancàries, comerços, mobiliari urbà i incendiant un vehicle de la Urbana amb un agent dins. Aquests vuit detinguts han passat aquest matí a disposició judicial: sis són de nacionalitat italiana, un francès i un altre espanyol. A més, actuaven sempre en grup, ja que mentre alguns realitzaven l'acció vandàlica la resta els protegien i els donaven cobertura i la via de sortida per a evitar la seva detenció, segons la policia catalana. Els Mossos han detallat a més que els vuit detinguts prenien mesures de seguretat i autoprotecció per a evadir l'acció policial, amb el que aprofitaven la gran quantitat de persones congregades per a promoure l'acció violenta i generar la màxima confusió possible per a dificultar l'acció per part de la policia. Els Mossos d'Esquadra s'emporten detingut una de les persones que ocupava una antiga nau a Mataró