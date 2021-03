Els Mossos d'Esquadra consideren que el "el perjudici" causat al Futbol Club Barcelona pels seus exdirectius pel ‘Barçagate’ oscil·la entre un mínim de 843.300 i un màxim de 1,2 milions d'euros. Segons l’informe policial inclòs al sumari del cas existeix "un últim perjudici" per al Barça que "prové directament de la gestió deslleial i els seus efectes".

No obstant això, afegeixen els Mossos, el conjunt total de diners abonats en el transcurs de les tres temporades al grup Nicestream "per un servei de monitoratge i en paral·lel per un ús presumptament particular en xarxes socials ascendeix a 2,3 milions".Unes investigacions que han portat a la detenció aquesta setmana, de l'expresident del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu i la seva mà dreta, Jaume Masferrer, a més del director general del club, Óscar Grau, i el cap dels serveis jurídics, Román Gómez-Ponti.

Diners del club en benefici particular Per a la policia catalana, els fets investigats "poden tenir cabuda en l'anomenada corrupció en els negocis, en funció de les diferents contraprestacions o possible benefici de qualsevol tipus que haguessin pogut percebre els directius, administradors, treballadors o col·laboradors" del Barça "a canvi d'adjudicar aquest contracte al marge dels procediments establerts". Pro aquest motiu, els Mossos dedueixen que "s'hauria utilitzat diners del club amb finalitats presumptament particulars (en benefici personal), en clau particular, amb continguts difamatoris sobre persones contràries a la direcció del club i en perjudici del patrimoni de la pròpia entitat". Agents dels Mossos d'Esquadra al Camp Nou EFE

Mossos creuen es van simular com a despeses de la Masia 192 mil euros Els Mossos d'Esquadra creuen que l'FC Barcelona hauria simulat com a despeses de la Masia per a la seva reputació digital 192.000 euros del Barçagate fraccionats en 16.500 euros mensuals, que es van ingressar en l'empresa Tantrasoft, pertanyent al conglomerat dirigit per Carlos Ibáñez del qual també forma part I3 Ventures. L'atestat policial també apunta que el director de la Masia, Xavier Martín, va declarar en la instrucció que va demanar explicacions al febrer de 2020 a Óscar Grau, el director general del Barça, però aquest el va remetre a Bartomeu i Masferrer. L’expresident blaugrana no va saber explicar perquè aquestes despeses que “no apareixien al pressupost”. Els Mossos creuen que es van simular com a despeses de La Masia 192 mil euros FCB

Llista negra de periodistes i l’entorn blaugrana L'empresa I3 Ventures, contractada pel FC Barcelona, va elaborar una llista negra de periodistes crítics amb la junta directiva de Josep Maria Bartomeu i de membres de l'entorn del club blaugrana que va ser exposada en un correu intern el 7 de juny de 2018. Segons apareix en l'atestat policial hi ha cinc periodistes (Jordi Costa, Gerard Romero, Frederic Porta, Xavi Torres i Oriol Domènech) i un programa de ràdio ('El Club de la Mitjanit' de Catalunya Ràdio) que apareixen com a contraris a Bartomeu per a I3 Ventures. De Jordi Costa, presentador del programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio', es considera que "critica permanentment a Bartomeu i a la junta, i és indepe". Sobre Antoni Bassas, periodista del diari Ara i actual mà dreta de Víctor Font en la seva candidatura per a presidir el Barça, s'especifica que "la seva dona va ser acomiadada per Barto".