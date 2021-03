Cafè d'idees

Josep Bou, portaveu del PP a l'Ajuntament de Barcelona, s'ha mostrat molt crític amb l'estratègia del seu partit. Ha demanat fer neteja a l'estructura gestora, i ha avançat un ultimàtum: "si en dues setmanes no marxen determinades persones del partit, marxaré jo". Ha reconegut que els resultats decebedors aconseguits a les passades eleccions catalanes són proporcionals a la feina feta, i ha afirmat que hi ha "una camarilla" al PP català que està fent d'aturador del partit.

“��️ "El PP té unes arrels que no es poden arrencar. Si s'arrenquen, neixen partits com Ciutadans o Vox". ☕ @josebouvila defensa que els resultats del PP al #14F són "proporcionals a la feina feta" | @pp_bcn @PPCatalunya @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/NtczZYVcJE “

Unió del partits de dretes, incloent-hi VOX

El portaveu del PP a l'Ajuntament de Barcelona ha defensat una unió dels partits constitucionalistes i de dretes del Parlament de Catalunya, on hi estarien el PP, Ciutadans i VOX. Defineix la formació liderada per Santiago Abascal com "de dreta pura", i no d'extrema dreta.