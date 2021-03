La cronologia del "Barçagate"

En el marc de l'operació coneguda com a "Barçagate", Josep Maria Bartomeu i Jaume Masferrer han passat la nit a comissaria i anat a la seu de la Ciutat de la Justícia de Barcelona.

El jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona ha deixat en llibertat amb càrrecs Bartomeu i Masferrer, que s'han acollit al seu dret a no declarar , i la magistrada n'ha acordat la l libertat provisional . L'operació segueix oberta.

La cronologia

Bartomeu i Masferrer han passat la nit a la Comissaria de Les Corts dels Mossos d'Esquadra de Barcelona. A primera hora del matí arribaven a la seu de la Ciutat de la Justícia i passades les 11 del matí han passat a disposició judicial de la jutgessa Alejandra Gil. A les 12 del migdia han sortit en llibertat provisional, investigats per administració deslleial i corrupció entre particulars, i ho han fet per la porta coneguda com a la "porta dels calabossos".