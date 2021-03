Mart aterra al CCCB i s'instal·la com a mirall de la humanitat

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) explora la nostra connexió amb Mart des de l'antiguitat fins als nostres dies a través de la ciència, l'art i la literatura. L'exposició inclou una recopilació de llibres, dibuixos, fotografies, còmics i pel·lícules. També compta amb meteorits reals i cartografies virtuals. "Mart. El mirall vermell" tracta d'endinsar-se a través de la història cultural que lliga la humanitat i el planeta vermell per a descobrir com la nostra espècie s'hi ha emmirallat. L'exposició estarà oberta al públic des de dijous 25 de febrer fins a l'11 de juliol de 2021.

Mirall des de punts de vista diferents

"Primer com a Déu, després com a mite i avui com a planeta, sempre hi hem estat relacionats", ha constatat el comissari i director del CCCBLab, Juan Insua. La forta presència d'aquest planeta a la història de la humanitat s'explica per la mitologia: va ser Ares a la grega, Mart a la romana i Déu de la guerra. És per això que Mart ha estat tradicionalment associat a la potència masculina, a les virtuds guerreres i el furor en els combats.

En aquest sentit, "Mart és un mirall des de molts punts de vista", ha afegit el director. L'exposició indaga en el vincle que tradicionalment ha unit la humanitat amb el planeta vermell amb clau retrospectiva, del nostre temps i també investiga sobre la nostra pròpia condició i el nostre futur com a espècie a l'apartat 'Mart en l'Antropocè'.