La Generalitat elimina les proves d'edat pels menors migrants

Els Menors Estrangers No Acompanyats (MENA) que arribaven a les nostres fronteres havien de sotmetre's a unes proves per determinar la seva minoria d'edat. D'aquesta manera es comprovava si el jove era menor i, per tant, podia formar part del sistema de protecció.



Ara, la nova directriu de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), estableix que si un jove arriba amb un passaport vàlid, aquesta documentació ja permet acreditar la seva minoria d'edat. Aquesta decisió ha estat celebrada per institucions com el Síndic de Greuges.

Tot i això, encara hi ha casos en què els menors arriben sense documentació al seu destí i la demanen als consolats un cop arribats aquí. Aquesta nova directriu també estableix que el passaport vàlid ha de prevaldre "sobre les dades estimatives del procediment de determinació d'edat".

Proves d'edat d'escassa fiabilitat Les proves d'edat més habituals són un examen dental i una radiografia del canell esquerre. Aquesta última també és coneguda sota el nom de mètode de Greulich i Pyle. Ara bé, les proves no sempre tenen en compte característiques ètniques, culturals o nutricionals i, per tant, es consideren d'escassa fiabilitat, ja que poden determinar com a adult un jove que encara no ho és. De fet, fa anys que l'Organització de les Nacions Unides (ONU) critica aquestes pràctiques i diu que són imprecises i traumàtiques pels joves. Alguns, fins i tot, s'han arribat a treure la vida.