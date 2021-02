A ' Helvètica ' no hi ha capítol en què no aprenguem alguna cosa. Per aquest últim capítol, dedicat a la il·lustració, vam descobrir que tots tenim un artista en el nostre interior. Tots som capaços de crear grans dibuixos (a la nostra manera!).

La Flora Saura va reunir-se amb la Carlota Juncosa a l'Escola Massana. Ella és il·lustradora, instructora d'atenció plena i les seves mans són les que estan darrere de la biografia il·lustrada de Carmen de Mairena. La seva relació amb el dibuix ha sigut tot una muntanya russa: va començar disseny gràfic, ho va deixar per filosofia i al cap dels anys va tornar a agafar els pinzells. D'aquí, que la filosofia i el disseny siguin clau en les seves il·lustracions. Segons ell, el que més li inspira és l'espontaneïtat! I per testar-la, la Flora Saura li va proposar muntar un taller de dibuix improvisat per a desconeguts. El resultat va ser tota una lliçó: tant aquells participants que sabien dibuixar com aquells que feia anys que no ho feien van aconseguir plasmar les seves sensacions sobre el paper. Quin èxit!

També es va reunir amb la il·lustradora Cristina Daura, qui ens va dir que "dibuixar és des de sempre entrar en la rebotiga del cap on ningú pot entrar". Per ella, no creu que hi hagi una clau per ser una bona il·lustradora i en l'àrea en què se sent més còmoda és en la de treballar amb músics. Ja que ella no sap tocar, li encanta aportar el seu granet de sorra a la indústria creant la part gràfica de les bandes: portades, marxandatge...

L'última parada de la Flora Saura va ser a l'estudi Multistudio de l'Olga Capdevila. Amb ella vam adonar-nos d'un fet: que quan ens fem grans deixem de dibuixar. Però... per què? Ens va explicar que als 11 o 12 anys deixem de dibuixar per por a no ser suficientment bons, per por a no estar al nivell d'allò que, socialment, es considera un bon dibuix. Quina pena! Per ella, des de sempre la il·lustració ha estat una forma de comunicació molt natural i ens va animar a tornar-nos a atrevir amb el full en blanc.

Per altra banda, l'Òscar Dalmau va reunir-se amb en Jordi Duró. Ell és dissenyador gràfic, llicenciat en periodisme, editor de llibres i fins i tot DJ. Tot i això, el protagonista de la conversa entre ell i Dalmau va ser l'il·lustrador Cesc Vila. Segons Duró, el Cesc és "una figura cabdal en la història de la il·lustració del país" i creu que "la seva obra segueix igual de fresca que fa uns anys". De fet, el seu acabat de publicar llibre gira entorn els anys de Vila dedicats a la il·lustració publicitària i ens va portar una petita mostra de la seva col·lecció de peces. Entre elles, esbossos i dissenys finals d'allò més divertits.

I per últim, la Júlia Solans ens va viatjar fins a principis del segle XIX, quan un diari va incorporar una petita il·lustració publicitària que va revolucionar el món de la publicitat. Des de llavors, la il·lustració publicitària va ser tot un èxit i ens ha arribat als nostres dies amb peces ben memorables. Quina és la primera us ve al cap?