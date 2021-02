La violència desbocada als carrers de Catalunya durant les protestes per l'ingrés a la presó del raper Pablo Hasél, per a complir una condemna de nou mesos per enaltiment del terrorisme i injúries a la monarquia, ha tensat la relació entre el Govern i els Mossos d'Esquadra.

Davant d'aquesta situació, la conselleria d'Interior ha convocat per aquest diumenge a les 11 del matí una trobada amb els sindicats de Mossos d'Esquadra, que han demanat reunir-se de forma "urgent" amb el conseller Miquel Sàmper per abordar la "greu situació generada en les darreres jornades a propòsit dels desordres públics i les crítiques" al cos. La trobada es farà en ple debat sobre l'actuació del cos en les protestes contra l'empresonament de Pablo Hasél, i després que Sàmper demanés una revisió "urgent" del model d'ordre públic a Catalunya.

Els ànims en els Mossos "estan molt crispats" En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que els ànims en el col·lectiu estan molt crispats i demanen una reunió de caràcter urgent "davant la greu situació generada en les últimes jornades i les crítiques" a aquesta institució, "per a buscar una solució immediata". "Les organitzacions sindicals que representem al cos i que, en definitiva, som les que vetllem sempre per la pau social dins dels Mossos d'Esquadra, estem ja en el límit assumible de poder garantir aquesta pau", sostenen en el comunicat els sindicats SAP-*Fesol; USPAC; Sindicat de Policies de Catalunya (SPC); SME; SEGCAT; SEIME; SICME; AFITCME i CAT. En aquest sentit el diputat del grup Socialistes-Units per Avançar i exconseller d'Interior, Ramon Espadaler, ha reclamat al Govern que doni "empara" i "suport explícit" als Mossos d'Esquadra, així com al conjunt de policies locals i servidors públics, com Bombers i serveis de neteja. “.@Ramon_Espadaler ha defensat l'actuació dels @mossos i exigeix al Govern que els doni suport | @BoixMaribel pic.twitter.com/6ZAGwITL8X“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) February 20, 2021 L'actuació dels Mossos d'Esquadra durant les protestes que s'han succeït aquesta setmana a Barcelona i altres ciutats catalanes per l'empresonament de Pablo Hasél ha suscitat crítiques per part de partits polítics i col·lectius socials. Interior condemna la "violència gratuïta" contra els Mossos

ERC demana una investigació De la seva banda, ERC ha demanat al Departament d'Interior que obri una recerca per a dilucidar si hi ha hagut casos de mala praxi en el cos dels Mossos per les seves actuacions en les protestes, que en la jornada d'aquest divendres se saldaven amb destrosses en sucursals bancàries i comerços.



En un comunicat, ERC reitera el seu "rebuig absolut" a la sentència contra Hasél "perquè vulnera la llibertat d'expressió", al mateix temps que demana a la conselleria d'Interior, en mans dels seus fins ara socis de govern de JxCat, una recerca "àgil i diligent" sobre l'actuació dels Mossos per a sufocar les protestes. Un agent dels Mossos porta una escopeta de foam en les protestes per l'empresonament de Hasel EFE/Alejandro García



En aquest sentit, la sotssecretària de Drets, Llibertats i Lluita antirepressiva d'ERC, Marta Vilaret, ha destacat que "el dret de manifestació s'ha de garantir sempre" i "la policia ha d'actuar amb proporcionalitat i dins dels protocols establerts".



I ha afegit que, "en cas que no sigui així, les actuacions policials s'han de revisar de la forma més ràpida possible per a, si és necessari, depurar responsabilitats per a no posar en dubte la professionalitat de tot un cos". Vilaret ha insistit que "és necessària la formació d'un nou govern per a adaptar el model policial, un model democràtic que ha d'estar basat en la confiança mútua entre els cossos de seguretat, els servidors públics i la ciutadania".

Crida d'Ada Colau a buscar solucions al malestar social Durant les protestes, que han causat greus destrosses en mobiliari urbà i en comerços, una manifestant ha perdut un ull, pel que sembla a causa de l'impacte d'un projectil de foam utilitzat pels Mossos.



Mentrestant, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assenyalat que "defensar la llibertat d'expressió no justifica en cap cas destrossar tot tipus de mobiliari, espantar a veïns, perjudicar comerços afectats per la crisi o atacar mitjans de comunicació". “#Barcelona s'ha llevat amb el rastre del vandalisme per quart dia consecutiu. L'alcaldessa @AdaColau ha defensat el dret a protestar però de manera pacífica | @RTVECatalunya pic.twitter.com/SBsTyiTwns“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) February 20, 2021