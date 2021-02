Les barricades i la crema de contenidors han tornat al centre de Barcelona i Girona en la quarta nit de protestes contra l'empresonament de Pablo Hasel. El balanç final dels incidents és de sis ferits i quatre persones detingudes per atemptar contra agents de l'autoritat i per llançar pedres contra els agents.

A Barcelona, la manifestació va congregar unes 1.500 persones, segons la Guàrdia Urbana. Les primeres accions violentes es van produïr a la Via Laietana. Alguns dels manifestants van llançar objectes contra el cordó dels Mossos que custodiava la Prefectura de la Policia Nacional.

A la zona de Pla de Palau, grups violents van aixecaruna gran barricada que més tard van cremar. Durant la mobilització van trencar els vidres d'oficines bancàries que trobaven al seu pas. Entre elles algunes del BBVA, el Banc de Santander i Caixabank. Fins i tot, es van arribar a enfrontar a alguns veïns que els recriminaven les destrosses.

Durant tot el vespre i passades les deu de la nit -hora d'inici del toc de queda- els manifestants es van desplaçar d'un costat a l'altre i es van acabar dispersant provocant destrosses en el mobiliari urbà, cremant contenidors i aixecant barricades per impedir la circulació dels vehicles policials.

El cost en els serveis de neteja i recollida de residus i en la restauració del paviment d'alguns carrers afectats pels disturbis de divendres a la nit a Barcelona suma uns 160.000 euros , segons l'avaluació provisional feta pels equips tècnics municipals. En total, indiquen, es van cremar 23 contenidors , amb un cost estimat de 34.500 euros. A més, la neteja, recollida de residus i retirada dels contenidors costarà a l'erari municipal 33.500 euros addicionals. D'altra banda, la primera avaluació del paviment afectat, uns 950 metres quadrats a Pla de Palau, Rambles i Pelai , apunta a un cost estimat de 60.000 euros. L'Ajuntament diu que divendres no hi va haver afectacions significatives en enllumenat, espais verds o semàfors.

Aquesta quarta nit de protestes, els Mossos han estat especialment passius. Han decidit intervenir amb poca contundència i seguir els manifestants des dels vehicles policials. No s'han produït càrregues destacades com a les nits anteriors . Fins a les 23h només s'havien detingut un parell de persones.

Ada Colau, contra la violència

L'alcaldessa de Barcelona ha subratllat que defensar la llibertat d'expressió "no justifica en cap cas" les accions violentes. Ada Colau ha assegurat que la defensa d'aquest dret no pot ser excusa per "destrossar tot tipus de mobiliari i espantar veïns, perjudicar comerços afectats per la crisi o atacar mitjans de comunicació". Colau també ha volgut mostrar "tot el suport" als cossos de seguretat i serveis d'emergències.

