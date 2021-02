El centre de Barcelona ha viscut una tercera nit de protestes violentes per l’empresonament del raper lleidatà Pablo Hasel. Cap a quarts de nou del vespre s’han començat a viure els primers moments de tensió davant de la Conselleria d’Interior. Després de donar algunes voltes per la zona, els manifestants han començat a llençar objectes i petards a la policia, han arrencat algunes llambordes del terra i després han cremat contenidors per la zona.

“Cremen els primers contenidors i llencen objectes als furgons policials | #PabloHasel @RTVECatalunya pic.twitter.com/8g4Wbk9krN“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) February 18, 2021

Almenys 8 persones han estat detingudes, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Tots ells per desordres públics, acusats de llançar objectes contra la policia i participar en actes vandàlics. A l’inici de la manifestació, a les rodalies de Plaça Tetuan, s’han aixecat diverses actes de denúncia a persones concentrades que portaven a les respectives motxilles, sprays i diverses pilotes de golf. També s’ha denunciat una persona que portava diversos petards i pirotècnia.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès sis persones, una ferida menys greu i cinc de lleus. Entre elles, un agent dels Mossos que ha rebut un impacte al cap amb un objecte després de fer una detenció.

Destrossen la porta del diari 'El Periódico' En el trajecte entre la plaça Tetuan i la conselleria d'Interior, un grup de violents ha trencat els vidres de l'entrada de la seu del diari 'El Periódico', al carrer Consell de Cent. “Un grup de vàndals ha trencat amb pedres els vidres de la seu de @elperiodico_cat al carrer Consell de Cent | #PabloHasel @rnavarrox @RTVECatalunya pic.twitter.com/VNb1pv84pC“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) February 18, 2021 Els moments més tensos s'han viscut a la confluència dels carrers Aragó i Bailèn, quan els vàndals han aixecat una gran barricada i han provocat un incendi de grans dimensions, que ha cremat alguns arbres. Les flames s'han acostat perillosament a la façana d'alguns edificis. Alguns veïns han sortit al balcó i han tirat aigua per ajudar a sufocar el foc. Fins i tot, alguns d'ells s'han enfrontat amb els manifestants i els han retret la seva actitud violenta. “Discusions entre veins i manifestants per les destrosses al mobiliari urbà i el foc als seus carrers. Imatges del carrer Aragó | #PabloHasel @rnavarrox @RTVECatalunya pic.twitter.com/LR8XBC7Usd“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) February 18, 2021

Danys en alguns establiments Les protestes han acabat amb destrosses del mobiliari urbà, senyals i semàfors destrossats i vidres d'alguns comerços trencats. És el cas d'una sucursal de Caixabank del carrer Mallorca amb Passeig de Sant Joan. El violents han rebentat els vidres i han regirat l'interior de l'oficina. També han fet pintades a la façana culpant-los dels desnonaments. “Més danys a establiments i oficines bancàries. Així ha quedat una sucursal de #Caixabank del Passeig de Sant Joan amb Mallorca. Els vidres rebentats i l'interior totalment destrossat | @AidaSinfreu @RTVECatalunya pic.twitter.com/lq6ytjrtLe“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) February 18, 2021

Manifestació sense detinguts a Tarragona Unes 200 persones s'han manifestat aquest dijous a Tarragona. L'acció ha transcorregut de manera pacífica durant bona part del vespre, per bé que alguns dels participants han tombat diverses illes de contenidors i les han desplaçat cap al mig de la via en indrets com l'avinguda Catalunya. Finalment n'han cremat un. Davant dels jutjats, custodiats per un cordó d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra, els manifestants han proferit consignes contra la policia i a favor del cantant. Després s'han traslladat a l'autovia A-7, que ja estava tallada probablement per una acció preventiva de la policia. L'acció a la carretera ha durat pocs minuts.