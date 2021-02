Peña-López: "La possibilitat que no es constitueixin les meses és molt baixa"

El director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals, Ismael Peña-López, considera que hi ha una probabilitat "molt baixa" que no es puguin constituir prou meses de les eleccions a Catalunya del 14 de febrer per a fer ballar els resultats. Creu que "caldria que quedessin 200 o 300 meses per constituir" perquè això passés i, per tant, els ciutadans poden estar tranquils.

“☕️ Ismael Peña-López, director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals, diu que caldria que quedessin 200 o 300 meses per constituir per poder alterar unes eleccions | @ictlogist @governobertcat@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/0eNWItGqdt“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 9, 2021

Redistribuir membres de meses Ismael Peña-López explica que hi ha un "dispositiu extraordinari", en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, per si cal "moure unes poques persones dins del municipi o d'una mesa a altre" aquest 14-F. Si això fes falta, creu que la majoria de casos seran dins del municipi o en el mateix col·legi electoral, però admet que "podria ser que algú hagués de fer 10 minuts de cotxe". “☕️ Si s'acaba utilitzant el criteri de redistribuir membres de meses, Ismael Peña-López creu que la majoria de casos seran dins del municipi, però que "podria ser que algú hagués de fer 10 minuts de cotxe". | @ictlogist @governobertcat

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/LipdNkQEBb“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 9, 2021

Injustícies amb excuses no admeses El director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals també reconeix que es poden produir algunes injustícies en casos de membres de meses electorals que es vulguin excusar de formar-ne part, i que no se'ls accepti l'al·legació. Reconeix que "molta gent està exposant a la justícia a qüestions molt dramàtiques" i que "el sentit comú diu que tenen raó", però que ja no hi ha temps per solucionar-ho. El responsable ha recriminat que "quan dèiem d'ajornar les eleccions era per coses així". “☕️ Ismael Peña-López explica que amb les excuses per no formar part d'una mesa del #14F "molta gent està exposant a la justícia a qüestions molt dramàtiques" | @ictlogist



��️ "El sentit comú diu que tenen raó. Es poden cometre injustícies. Però les Juntes no tenen temps". pic.twitter.com/jWAnhV23iA“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 9, 2021

Defensa dels tests d'antígens El responsable defensa realitzar els tests d'antígens amb els membres de les meses electorals, amb l'objectiu que "els locals electorals no siguin un focus de contacte". El director general explica que han volgut posar moltes mesures contra el coronavirus, encara que siguin redundants i s'encavalquin, ja que "per acumulació" s'aconsegueix un dispositiu vàlid. “☕️ Ismael Peña-López defensa els tests d'antígens pels membres de les meses del #14F i que "els locals electorals no siguin focus de contacte"



��️ "Posem en marxa totes les eines que disponibles. Afegint el màxim de coses, aconseguim per acumulació un dispositiu que sigui vàlid" pic.twitter.com/8VuLvSaMwx“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 9, 2021