Les desaparicions de persones a Catalunya

Més de deu persones desapareixen cada dia a Catalunya. Es tracta d’una xifra considerable que va engreixant les dades de casos sense resoldre. La gran majoria de desapareguts acaben apareixent, però què passa amb aquelles persones de les quals, amb el pas dels anys, no se’n tenen notícies?

Per conèixer millor la situació de les desaparicions hem parlat amb la periodista Mayka Navarro i Laura Villanueva, caporala dels Mossos d’Esquadra, que treballa a l’Oficina d’Atenció a les Persones Desaparegudes. A més, hem comptat amb la participació de Paco Lobatón, a qui tothom recorda pel seu programa 'Quién sabe dónde' a TVE i que ara torna a abordar el tema de les persones desaparegudes a un programa de Radio 5 que es diu 'Diario de Ausencias'.

En quin moment s’ha de denunciar una desaparició?

Trencant amb el mite força estès que cal esperar 24 hores abans de denunciar una desaparició, segons Laura Villanueva, caporala dels Mossos d’Esquadra, és molt recomanable denunciar des del primer moment en què identifiquem una absència fora del que és habitual i no aconseguim contactar. Les primeres hores són les més crucials per actuar en la majoria de casos.

“També és molt important retirar la denúncia on cop la persona desapareguda apareix”, recalca Villanueva. “Actualment tenim unes 300 alertes actives per desaparició, però sovint una part són casos on s’ha localitzat a la persona, però la família no ha vingut a comissaria per retirar la denúncia”.