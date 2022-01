Un Nadal més el musical 'El Petit Príncep' torna a la Sala Barts de Barcelona. En parlem amb un dels seus creadors, Manu Guix. En aquesta setena temporada, el músic i compositor s'estrena com a actor, en el paper de l'aviador. Explica que era una experiència que sempre havia volgut viure i que l'està gaudint molt. "Estic descobrint una felicitat nova".

L'espectacle ja l'han vist més de 300.000 espectadors. Manu Guix creu que la clau de l'èxit és que connecta amb grans i petits. Una de les cançons més conegudes del musical, 'Vaig aprendre', és també una de les més especials per al músic. I és que la va compondre durant una època de l'any en què té molt present al seu pare, que va morir fa vint anys.

La pandèmia no ha posat les coses fàcils al món cultural. Manu Guix explica que amb Àngel Llàcer i La Perla 29 van decidir apostar per l'espectacle perquè creuen que la cultura és un bé "molt necessari". Però reconeix que està sent una temporada "molt dura". També ha mostrat el seu agraïment a la gent que va al teatre. "És un acte de valentia que com a col·lectiu agraïm molt".



També hem parlat de futurs projectes professionals. Després de tres anys del seu últim disc, Guix ha confessat que està treballant en nous temes. "El 2021 trauré material nou i a partir del setembre començar una nova gira".