El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, no ha volgut donar per assegurats ni el pla de desescalada ni el pla de Nadal que ha previst el Govern. Diu ser conscient que la situació "és viva" i deixa clar que qualsevol decisió s'anirà prenent en funció de l'evolució epidemiològica. Insisteix que la prioritat és que les UCI no estiguin ocupades únicament per malalts de covid-19, tal com va passar a la primera onada.

Màxima atenció en bars i restaurants Miquel Sàmper ha alertat de la possibilitat de tornar a tancar bars i restaurants si la velocitat de propagació del virus (Rt) i els ingressos hospitalaris augmenten. El titular d'Interior ha recordat que amb la seva reobertura s'ha incrementat la interacció social. Ha matisat, però, que la gran majoria dels locals estan complint amb les restriccions.

Implacable amb els delictes d'odi Sàmper ha confirmat que els Mossos portaran a la fiscalia les proclames feixistes d'ahir diumenge durant la manifestació de VOX a la plaça de Sant Jaume. El conseller d'Interior s'ha mostrat partidari d'endurir les penes per aquests tipus de delictes, equiparant-se més a la normativa europea. Sàmper ha defensat l'actuació policial impedint que un grup de CDR s'enfrontés amb els manifestants d'extrema dreta: "Hauria estat un xoc violent, sense dubte".



��️ "El delicte d'odi està molt resolt a Europa, però no tant a Espanya"#GemmaNiergaRTVE @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/VpvcMwInFU“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 7, 2020

L'error de Josep Costa El conseller d'Interior s'ha referit a la polèmica participació de Josep Costa (JxCat) en una reunió de col·lectius independentistes per parlar del 14-F on també hi eren partits xenòfobs. Sàmper ha reconegut que el vicepresident primer del Parlament va fallar no comprovant qui assistia a la trobada, però li ha mostrat el seu suport. El conseller ha subratllat que coneix "poques persones que siguin menys qüestionables en l'exercici de drets i llibertats" que Costa: "Té tota la meva confiança"