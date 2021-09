Contaminación: la causa de 8,8 millones de muertes

Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya son 4,5 millones de muertes las que se producen en el mundo por la contaminación. Además, alerta acerca de la exposición a esas partículas contaminantes que provocan enfermedades directas o indirectas y que pueden causar la muerte, asegura, de 9 de cada 10 habitantes de La Tierra, los cuales estamos expuestos a esa contaminación.

Estos efectos contaminantes, cada vez se analizan más y, por ejemplo, un estudio reciente publicado en la revista European Heart Journal, duplica la cifra que ofrece la OMS y asegura que son 8,8 millones las muertes que se producen por contaminación en el planeta. Una cifra que ya superaría a las muertes por el consumo de tabaco, que se sitúa en 7 millones de personas.

¿Y qué ocurre en España? Pues en nuestro país, según la SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, son 10.000 las personas que mueren cada año por la contaminación. El mismo dato que ofrece el Instituto de Salud Carlos III.

Otros estudios, como el de la aseguradora DKV, revelan además que más del 30% de esas muertes se producen en las ciudades más contaminadas, como Madrid y Barcelona y lo que todavía es peor: expertos en esta materia afirman es que estas cifras van en aumento.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, niega que haya un problema de salud pública respecto a la contaminación.

¿Cómo nos afecta?

Carlos Jiménez, neumólogo y presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), nos ha contado en La Mañana, que existen una serie de sustancias tóxicas contaminantes, como los óxidos de nitrógenos, que afectan a nuestro organismo de manera muy negativa. Nos puede afectar a los diferentes órganos de nuestro cuerpo de la siguiente manera:

Cerebro: la contaminación se puede traducir en nuestro cerebro en modo de dolroes de cabeza, migrañas y ansiedad.

Irritaciones: los ojos, la nariz y la garganta son unas de las partes de nuestros cuerpos a los que más afectan la contaminación. Todo ello, tal y como cuenta el doctor Jiménez, puede afectar a las alergias y su desarrollo: sustancias que no son alergénicas, se convierten en ello y, por tanto, las personas que antes no ufrían alergias, se ven más expuestas y tienen mayor facilidad para desarrollar una nueva alergia que otros individuos que no viven en ciudades contaminadas.

Pulmones: irritación en los bronquios, inflamación e infecciones pulmonares, así como la aparición de asma y la reducción de la capacidad respiratoria.

Hígado y bazo: la sangre, junto a estos órganos, al ser aquello que recibe todas estas sustancias directamente y procesarlas, se ven también afectados.

Además, las enfermedades crónicas se pueden reactivar cuando las personas se encuentran constantemente expuestas a estos ambientes contaminantes.