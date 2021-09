Lo hemos oído por activa y por pasiva en los medios de comunicación. Y tiene tan buena fama que la hemos exportado al resto del mundo como una de las mejores que existen pero, ¿realmente es tan sana como pensamos la dieta mediterránea? Ha sufrido tantos cambios a lo largo de tiempo que podemos encontrar propuestas muy alejadas del estilo de alimentación realmente saludable y original. Y por lo tanto poder hacer esa afirmación depende de diferentes factores.

No todo es sano por ser “mediterráneo”

El problema viene cuando le ponemos la palabra "mediterránea" a alimentos, o costumbres alimenticias, que realmente no lo son. Por ejemplo, por mucho que el vino se produzca desde hace miles de años en la zona, podríamos pensar que debería formar parte de una dieta mediterránea tradicional. Pues eso no es así, no deja de ser una bebida alcohólica que debemos consumir con moderación. Y pasa lo mismo con productos tan presentes en la historia gastronómica de nuestro país como los embutidos o los quesos; eso no significa que sean necesariamente buenos para nuestra salud.

De hecho, el concepto se basa en la alimentación que seguían los países mediterráneos en torno a los años 60, cuando diferentes estudios demostraron que se contaba con una de las esperanzas de vida más altas. Y las tasas de enfermedades relacionadas con la alimentación también eran de las más reducidas a nivel mundial.