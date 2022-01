Austria presenta la propuesta más transgresora de Eurovisión 2014 de la mano del compositor, cantante y estrella del showbiz Tom Neuwirth, que llegará a Copenhague metido en el personaje de la mujer barbuda Conchita Wurst para cantar "Rise like a phoenix".

Alisado japonés, rimmel waterproof, escote vertiginoso y altísimos tacones. Así aparece Conchita Wurt ante las cámaras, completando su look con una cuidadísima barba. Una belleza inusual para nada desconocida en el mundo eurofan, ya que Conchita se quedó a las puertas de participar en Eurovisión 2012 (celebrado en Bakú, Azerbaiyán). Aquel año, el dúo de rap Trackshittaz se impuso con un 51% de los votos en la final del Österreich rockt den Song Contest (programa en el que se eligió al candidato del país para el Festival de Eurovisión) con su pegadizo "Woki mit deim Popo". Conchita quedó en segundo lugar con "That's What I Am".

Ahora por fin ha conseguido su pasaporte para el Festival de Eurovisión, y se siente orgullosa de que Austria apueste por una candidura que defiende la tolerancia y la igualdad.

Letra de "Rise like a phoenix"

Compuesta por Charly Mason, Joey Patulka, Ali Zuckowski y Julian Maas, "Rise like a phoenix" habla de alguien que lucha por superar su pasado y renacer como el ave fénix.

Out of the ashes

Seeking rather than vengeance

Retribution

You were warned

Once I'm transformed

Once I’m reborn

You know I will rise like a phoenix

But you're my flame



Go about your business

Act as if you’re free

Noone could have witnessed

What you did to me



Cause you wouldn’t know me today

And you have got to see

To believe

From the fading light I fly



Rise like a phoenix

Out of the ashes

Seeking rather than vengeance

Retribution

You were warned

Once I'm transformed

Once I’m reborn



I rise up to the sky

You threw me down but

I'm gonna fly



And rise like a phoenix

Out of the ashes

Seeking rather than vengeance

Retribution

You were warned

Once I'm transformed

Once I’m reborn

You know I will rise like a phoenix

But you’re my flame