Sima González nació en Las Palmas de Gran Canaria hace 35 años.

Es Licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU (Madrid), CAP, y Doctora en Ciencias de la Información.

Desde que terminó la carrera ha trabajado tanto en programas de entretenimiento como informativos. Eso sí, siempre en el medio televisivo: TVE, Antena 3, Telecinco, Cuatro, Telemadrid, Castilla La Mancha TV, Canal Sur y Televisión Canaria.

Más de uno dice que tiene don de gente y es tremendamente sensible con los demás. "Me gusta la gente y, como soy una sensiblona, me llegan mucho las historias de los demás, con el defecto de llevarme sus problemas a casa", explica.

A Sima le gusta ayudar. En Navidad, reparte comida y participa en campañas solidarias para que no les falten juguetes a los más pequeños.

“Poder solucionar sus problemas es, sin duda, el mejor regalo que me puedo llevar“

Además, recoge tapones de botellas para ayudar a una niña con su operación. "Vaya donde vaya voy reuniendo tapas. Hay quien me mira extraño cuando lo hago. Si miran en mi bolso siempre encontrarán alguna tapa", explica.

Ahora llega a Entre todos con el objetivo ayudar a muchos canarios. "Poder solucionar sus problemas es, sin duda, el mejor regalo que me puedo llevar", cuenta.