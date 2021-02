Desde que llegó el pasado viernes a Düsseldorf, Lucía Pérez no ha parado de ofrecer entrevistas, realizar ensayos y actuar en varios locales para promocionar su "Que me quiten lo bailao", canción con la que representa a España en Eurovisión 2011.

Para desconectar de todo ello, la cantante ha estado este martes con los eurofans españoles en el centro de Düsseldorf y a orillas del Rin, para agradecerles su apoyo y ofrecerles una pequeño concierto improvisado en mitad de la calle.

Los alemanes prometen votar a Lucía Pérez

Al encuentro con Lucía acudieron casi un centenar de eurofans españoles, quienes llevan varios días en Düsseldorf, a pesar de que no podrán ver a nuestra representante sobre el escenario de Eurovisión 2011 hasta el próximo 14 de mayo. Además, todos ellos, acompañados por los bailarines de Lucía Pérez, interpretaron la coreografía de "Que me quiten lo bailao".

Pero los eurofans españoles no estuvieron solos. Numerosos transeúntes se acercaron a Lucía para oirla cantar, hacerse una foto con ella y prometerle que votarán por España en la final de Eurovisión. La mayor parte de ellos eran vecinos de Düsseldorf que, como no conocían el "Que me quiten lo bailao", se sintieron atraídos por la actuación improvisada de nuestra representante. Todos coincidieron en resaltar la "preciosa voz" de Lucía y la alegría que transmite la canción.