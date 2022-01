George Bolena, interpretado por Pádraic Delaney

Hermano de Ana y María Bolena, es un joven con talento, ingenioso y atractivo que ocupa una posición privilegiada dentro de la política del país. Fue asignado a la casa del Cardenal Wolsey y ocupó un puesto en la cámara privada. Se casó con Jane Parker justo antes de que el rey comenzara su relación con Ana Bolena.

Pádraic Delaney

Pádraic Delayne nació en Irlanda en 1977. Graduado en Drama y teatro por el Trinity College de Dublín, se hizo famoso por su papel como Teddy O'Donovan en "El viento que agita la cebada" ("The wind that shakes the Barley"), por el que fue nominado a los premios IFTA y también fue nominado como actor revelación en el Festival de Cine de Berlín de 2007.

En el teatro, donde comenzó a saborear el arte de la interpretación, actuó en "Hamlet", "The yalta game", "A midsummer night's dream", "The hollow in the sand and this lime tree bower". No fue hasta 2003 en que Delaney decidió trasladarse a actuar en películas y en telivisón. Apareció en la serie irlandesa "Pure mule and legend".