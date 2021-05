El representante de TVE en Eurovisión con "Algo Pequeñito", Daniel Diges, está a punto de comenzar con su primer ensayo general. A las 11:30 aproximadamente el equipo de TVE se ha concentrado en el hall del hotel para realizar su primera incursión en el Baerum Telenor Arena. El artista madrileño, aunque nervioso, ha contado a la web oficial de Eurovisión de TVE su emoción por pisar y cantar el escenario.

Está previsto que Dani y su corista, David Velardo, pasen a hacer las pruebas de sonido justo después del ensayo de Eslovenia. Será entonces cuando ambos y el cuerpo de baile, formado por Lidia Gómez, Gwen Poline, Álex Arce y Yuriy Olmechenko, suban al escenario.

Emoción previa

El ambiente general en el traslado del hotel al autobús era de cierto nerviosismo, pero en cuanto han llegado al recinto que aloja el Festival de Eurovisión 2010 se han podido ubicar. Primero han acudido al , donde Dani Diges y David Velardo han estado calentando la voz. Dani ha podido pisar durante breves instantes el escenario. "No es tan grande como en las fotos, pero me gusta, me siento cómodo", ha afirmado Dani.

Después del visionado del ensayo, Dani "se someterá" durante 40 minutos a las preguntas de la prensa nacional e internacional.