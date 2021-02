Eurovisión 2010 está cada vez más cerca y los favoritos, más claros. En la última semana Alemania y Azerbaiyán no han parado de bailar en el puesto ganador según las casas de apuestas. Lena, con su canción "Satellite" se encuentra ahora en primer lugar, igualada en puntos con Safura y su "Drip Drop". Alemania se presenta este año pisando fuerte con un tema que se ha colocado entre los hits más vendidos en el país, según afirma esctoday.com.

Por su parte, Azerbaiyán, que el año pasado tuvo que conformarse con el tercer puesto que consiguieron Arash y Aysel con "Always", este año ha puesto toda la carne sobre el asador. Como ya os contamos, han contratado al coreógrafo de Beyoncé, JaQel Knight, también al director de la biografía de Michael Jackson para dirigir su videoclip, el escritor y director de televisión Rupert Wainwright, como ha contado eurovision-spain.com, así que van a por todas.

Completan el 'Top 5' Israel -Harel Skaat y su tema "Milim" es de los mejor considerados por los fans-, Armenia -Eva Rivas con "Apricot Stone"- y Dinamarca -Chanée & N'evergreen con "In a momento like this"-.