Vota por tu candidato favorito a Eurovisión 2010

Ya pueden verse en la web oficial de Eurovisión 2010 de TVE las 313 propuestas que han sido aceptadas en la fase de preselección. ¡Ahora te toca a ti, tu país te necesita! Tienes tres semanas para votar por el artista que nos representará en la Final de Eurovisión el 29 de mayo en Oslo.

En la pestaña de "Candidatos A-Z" puedes buscar a los candidatos por orden alfabético. Cada artista dispone en la web de Eurovisión de TVE, de una página en la que los usuarios pueden escuchar su canción, ver su vídeo de presentación y votar.

Hasta las 12:00 h del viernes 5 de febrero podrás realizar 5 votos al día desde una misma dirección de correo válida. Puedes destinar tus cinco votos a un solo candidato o a diferentes. En los próximos días, también podrás conocer en el blog oficial de Eurovisión de TVE los diferentes temas que optan a representar a la cadena en Oslo. Hay de todo, aunque la opción mayoritaría son canciones pop-rock, baladas, flamenco, hip hop...

Los más votados

Durante varias veces al día podrás mirar en la página de "Los más votados" el ránking de los 10 artistas que están recibiendo más votos. Los votos no se contabilizan en tiempo real para garantizar que todos y cada uno de ellos son válidos. Como en años anteriores, todos y cada uno de los votos se comprobarán y contabilizarán para asegurar la transparencia del proceso.



En cualquier caso, RTVE.es se reserva el derecho de restar votos siempre que se demuestre que éstos son fraudulentos -hechos con robots o con scripts de votación masiva- y de expulsar en cualquier momento del proceso a cualquier candidato que no cumpla las normas. Asimismo, si durante el proceso de votación se comprueba que alguna canción no cumple con las bases también se descartará del proceso.

Finalizado el periodo de votaciones, los diez artistas más votados en el portal participarán en un programa especial que emitirá TVE y donde el público, a través de SMS y llamadas telefónicas, y el jurado al 50%, respectivamente, elegirán al representante de TVE en el próximo Festival de Eurovisión.