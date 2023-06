Reconeguts des dels seus inicis el 2006 com el grup de culte per excelència del BARCELONA SOUND, dos anys, un disc i dos vídeo clips després, EL TIO CARLOS continúa seduïnt el públic amb la seva desbordant creativitat, les seves lletres corrosives i lluminoses i la seva personal musicalitat situada entre el pop i la World Music. Les seves originals projeccions i un directe ple de geni i frescura els han dut a actuar a diversos festivals internacionals.





Lletra "Són 50"

ESTROFES

Mira

que no ens ho podiem creure

que allò que anàvem a veure

arribés de tan a prop



Pensa

quan vam començar-la a rebre

la tele era en blanc i negre

però flipavem colors.





TORNADA

Són cinquanta que et porto al cor

cinquanta anys de televisió

Són cinquanta que et porto al cor

Tu ets la companyia de tots



Els primers vam ser encara som

ara ve, ja arriba el millor

Els primers vam ser encara som

Ja ha arribat la Televisió.





ESTROFA 2

Ciència,

notícies, esports i llengua

teatre, cultura i festa

per fer un país millor



Vine

que tenim la porta oberta

de Miramar fins el Delta

i de Sant Cugat al món.





TORNADA

Són cinquanta que et porto al cor

cinquanta anys de televisió

Són cinquanta que et porto al cor

Tu ets la companyia de tots



Els primers vam ser encara som

ara ve, ja arriba el millor

Els primers vam ser encara som

Ja arriba la Televisió.





COR FINAL

SÓN CINQUANTA

Mira, mira

SÓN CINQUANTA

que és la vida...



TORNADA I FINAL

Però mira que és la vida mira-la... que és la vida



Però mira que és la vida mira-la...