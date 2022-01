, es la canción seleccionada para representar aen el próximo Festival de Eurovisión . Tiene la virtud de estar pensada especialmente para satisfacer losde todas las latitudes. Por un lado, entronca con el sonido pop occidental, predominando una base musical dance que es siempre un referente en la historia del certamen musical más importante del continente.La canción de Soraya añade, además, una mezcla de sonidos étnicos que la convierten en una propuesta con grandes dosis de mestizaje, entre las que destacan nuestra raíz latina, gracias a los acordes de la guitarra española, con reminiscencias orientales y sonidos que confraternizan con la música más propia de los países Bálticos y la Europa del Este.Otro factor importante lo encontramos en la, que combina a partes iguales la fuerza racial de nuestro idioma, con el estribillo cantado en inglés, aportándole de esta manera un marcado carácter internacional.Puedes descargártela pinchando aquí Vuelvo a mirarTus ojos son un volcánNo escaparásTu fuego dirá la verdadNo importa si quieres o noPorque hoy mando yoCome on and take meCome on and shake meQuiero saber lo que sientes por míCome on and take meCome on and shake meQue no lo ves que estoy loca por tiCome set me fre, just you and meLa noche es para míNo puedo másJuro que mío serásVen a bailarYa no podrás escaparNo importa si quieres o noPorque hoy mando yoCome on and take meCome on and shake meQuiero saber lo que sientes por míCome on and take meCome on and shake meQue no lo ves que estoy loca por tiCome set me fre, just you and meLa noche es para míBrilla una luzMi mágica noche eres túYa no hay tabúsQuiero clavarte en mi cruzCome on and take meCome on and shake meQuiero saber lo que sientes por míCome on and take meCome on and shake meLa noche es para míLa noche es para míCome set me fre, just you and meLa noche es para míJason Gill / Dimitri Stassos / Irini Michas / Felipe PedrosoMa-Jay PublWarner Chappell Music Scandinavia ABLionheart Music ABPunto Music Publishing, S.L.Los músicos suecos-los dos últimos de origen griego- comenzaron a componer la canción fusionando estilos y culturas, pero también querían incluir algo español y por eso el año pasado le enviaron una demo a, Director Artístico de Vale Music. Tenía algo mágico, especial, era una fusión de ritmosy la calidad y efectividad del sonido sueco.Sólo faltaba la letra y algunos ingredientes españoles para crear una especie de, como las pinceladas de unadándole carácter y personalidad. Viéndola como un posible éxito perfecto para Eurovisión escribió la letra para Soraya y se incluyó en su nuevo disco "Sin Miedo" con la intención de que el tema pudiera ser un éxito internacional.Para ello, Quique se puso en contacto con los hermanosy realizaron un formidable trabajo de producción musical. Soraya cantó genial y la canción quedó redonda. "La Noche Es Para Mí" combina a la perfección la cultura musical de tres países que aportan lo árabe, lo hispano, lo nórdico y lo mediterráneo, es decir, unpara Europa.