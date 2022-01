Los fans quieren que Teresa y Ana sean de nuevo amigas

Aunque han pasado varias semanas desde que Teresa descubriera que Ana es una Rivas, las cosas entre ellas siguen igual de mal. De hecho, ahora que Ana está al frente de los, parece que los mundos de ambas se están distanciando cada vez más. Y esto parece que no le gusta a la mayoría de los fans de la serie, que en última encuesta semanal han votado a favor de que Teresa perdone a Ana y vuelvan a ser amigas.De los más deque hemos recibido esta semana, más de 1.200 han sido a favor de quey vuelvan a ser de nuevo amigas. Parece que parte de los fans de " Amar en tiempos revueltos " confían en losy, por ello, creen que Teresa no le debería tener en cuenta que le mintiera sobre su verdadera familia.El resto de opciones que ofrecía la encuesta han quedado bastante igualadas.creen que Ana y Tere deberían volver a hablarse pero desaconsejan que vuelvan a ser tan amigas como antes, mientras que el 16,2% de los fans piensa que Teresa debeporque si le ocultó ser una Rivas, puede ser capaz de todo.Por último, el 14,9% restante piensa que mientras, es mejor que Tere no intente ningún acercamiento con ella, ya que en ese caso seguro que se iban a repetir los problemas entre ellas dos.Mientras podeis ir votando en la nueva encuesta semanal , que esta vez es sobrey su verdadero objetivo en la vida. ¿Simplemente quiere estar con Ana? ¿O lo que pretende con todas sus artimañas es no alejarse de Ramón?