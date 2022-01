1# Una selección de bookmarks de net.art para METRÓPOLIS

La historia del net.art es tan breve como convulsa, no menos sembrada de ilusiones fantasiosas que de constantes autodenuncias, bordeando siempre los límites de la imaginación utopizante, el deseo de integración y la mala conciencia que de ella se seguiría. No se sabe exactamente -por ahora- si es la historia de una auténtica forma artística o una mera moda más. Luther Blissett, el renombrado colectivo de críticos y activistas que operan bajo esa denominación libre, sugiere que es únicamente la última moda en arte, y que su fin sería justamente el proceso de comercialización e institucionalización en que se halla incurso.

Como quiera que sea, ese es un proceso largamente anunciado -y denunciado-, y si bien la frontera se desplaza siempre, lo cierto es que las producciones del arte van cayendo una tras otra en el dominio de lo ya conocido, de lo ya aceptado y de la convención que de esa manera allí se instaura. Ello no debe en todo caso hacernos olvidar que esta historia se ha construido siempre desde el riesgo, la voluntad de ir más allá y la investigación en territorios libres, autónomos, en principio inasequibles a la institución-Arte y sus formas estabilizadas.



La selección que presento tiene la vocación de mostrar esa breve historia bajo esta perspectiva, como una sucesión de intentos de ir dejando atrás los procesos de asimilación. Es cierto que la historia del net.art es breve, pero no lo es menos que está ya jalonada por una serie de fases o períodos caracterizados por modos de investigación y trabajo bien diferenciables.



Mejor que establecer esas fases a la manera clásica de un convencional historiador de lo contemporáneo, fechando y categorizando por estilos o tratamientos formales, me ha parecido adecuado recurrir en esta presentación a los propios dispositivos que las prácticas artísticas han desarrollado para implementar su difusión pública -de modo muy particular el e-show, la exhibición online. En cierta forma, el estar en línea es la condición propia del ser espectador-usuario de estas obras. No son obras que puedan realmente ser "vistas" de otra manera que navegándolas, y la exposición online es por lo tanto el dispositivo crítico de presentación pública más adecuado (junto al foro de debate desarrollado a través de listas de correo) que la propia comunidad net.artística ha desarrollado para difundir sus producciones.



Por esa razón me ha parecido que a la hora de hacer una selección de net.art, la mejor forma era recurrir a estos jalones de su breve historia que son los e-shows. He elegido cinco de ellos, a mi modo de ver los más representativos, y de cada uno de ellos algunos ejemplos que muestran bien cómo el lenguaje del net.art ha ido evolucionando, desde una fase en que la autorreflexión se centraba más en la investigación sobre el propio medio (algo evidente en piezas como las irónicas "historias del arte" de Kosic, el propio "¿Por qué seguir hablando de arte? (LSA37)" de La Société Anonyme o incluso el "Testamento" de Lialina) a una fase en la que el dominio de ese lenguaje propio -cuya consolidación se ha cumplido sobre todo en el trabajo de jodi- abre definitivamente la investigación en dos direcciones: por un lado la de quienes se entregan de lleno a la generación formal y narrativa (absurd.org, snarg, zuper), y por el otro la de quienes enfatizan y desarrollan por encima de todo su función social (como los trabajos de Brandon o Intima, para no mencionar algunos otros trabajos que por su propia naturaleza activista han requerido siempre quedar fuera de este tipo de presentaciones).



En el desarrollo de la primera dirección -las dos últimas expos que recojo, net.art98 y hell.com son buenos ejemplos de ello- ha tenido un peso sin duda fundamental la evolución de los lenguajes dhtml y la posibilidad de integrar en la página elementos dinámicos incrustados que acercan el lenguaje net al del interactivo en cd-rom. Todo el universo de la infografía, el diseño en pantalla y los computers graphics -apoyado sobre todo en el potencial de la programación en flash y java- se ha colado de rondón en esta historia gracias a ello, facilitando la integración de las producciones net en el contexto de las contemporáneas industrias del imaginario colectivo. A raiz de ello -y me parece que éste es el momento preciso en que nos encontramos- la escisión es ya definitiva entre quienes quieren ver en el net.art la última playa para una utopía social (la comunicación libre, desjerarquizada y autónoma) y quienes lo aceptan como, simplemente, un buen instrumento para la narración, el entretenimiento y acaso la expresión de identidad.



La disputa que en estos últimos meses se ha producido alrededor del proceso de "comercialización" del net.art, a raiz justamente de la puesta en público restringida de la última de las exposiciones recogidas (el site de hell.com) es expresión de este momento y del fin de lo que Lialina ha llamado el "período heroico". Como quiera que sea, la historia del net.art ha dejado atrás ya esa primera fase, y es quizás un buen momento para recapitular lo realizado durante estos (muy pocos) años. Agradezco a METRÓPOLIS haberme dado la oportunidad de proponer un escenario para esa recapitulación y que hayamos encontrado la mejor forma de mostrar este resultado, sin haber traicionado el modo de exposición y expectación que a estos trabajos les es propio, que no es otro que la navegación online. A ella os animo ...



comisariada por mark amerika y alex galloway para alt-x. investigó la relación del emergente net.art con toda la tradición de la imagen-movimiento y el conceptualismo lingüístico. en cierta forma, es la mejor y más clásica de las exposiciones que se han hecho nunca, y marca su asentamiento como forma artística.

Vuk Cosic

historia del arte para aeropuertos

historia ascii de la imagen movimiento

La Société Anonyme

¿Por qué seguir hablando de arte? (LSA37)

Knut Mork

Solve et Coagula

intim@

re:volution

Erwin Redl

truth is a moving target

+ allá del interfaz

comisariada por Steve Dietz para el Walker art center de Minneapolis, enfatizó el carácter de medio propio del net, señalando en él un dispositivo que permitía eludir los tradicionales mecanismos de difusión pública del arte -particularmente el museo- y el carácter no de objeto de la obra web (como algo que apuntaba a su exterioridad, que no se comsumía en su propio territorio -el interfaz).

Alexei Shulgin

desktop is

Mark Amerika

grammatron

Heath Bunting

readme

Goldberg - Matsuki

Memento Mori

i/o/d

i/o/d 4: web stalker

jodi

jodi org

jodi org

plumb design

tesauro visual

algunos de mis websites favoritos son arte

comisariada por Rachel Green y Alex Galloway para The Works. el tono general de la presentación reivindicaba el carácter plenamente artístico de las prácticas artísticas en la red. llamando la atención sobre el progresivo interés de la institución-Arte en el trabajo de net.art, "algunos de mis websites" reclamaba sin tapujos la plena integración y el pleno reconocimiento.

Vanessa Beecroft

Proyecto

Ben Benjamin

Superbad

Daniel Garcia Andujar

Technologies to the people

Olia Lialina

Testamento

Shu Lea Cheang

Brandon

net.art 98

Comisariada por un jurado colectivo con participación popular, como un Top 100 del net.art (se celebra anualmente, organizado por el isea, international symposium on electronic art). en cierto modo constituyó la consagración del net.art programado con flash y shockwave. dentro de esa tendencia, dominada por un afán formalista de diseño altamente especializado, selecciono un conjunto de obras que ya por su carácter narrativo, ya por su ironía deconstructiva apuntaban algo más -en un marco de progresiva "convencionalización" del net.art.

Bullseye

Cave

Olia Lialiana

A G A T H A A P P E A R S

Mark Napier

The Shredder

David Opp

016 ok

Alexei Shulgin

This morning

hell.com

comisariada por el site del mismo nombre, su puesta en público con acceso restringido desencadenó todo el debate actual sobre la comercialización del net.art y su absorción por la industria artística. provocó que se desarrollara un mirror pirata de acceso libre y marca el punto ya sin retorno de la pérdida de la inocencia, el final de lo que lialina ha llamado el período heroico.

A7436

Absürd Örg

dotpack73

Ctrl/Alt/Del

Gael & Jef

Snarg

none

lia

orgasmus

sign69

rauwkost

zuper!

