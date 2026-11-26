Sorteo de la BonoLoto del miércoles 25 de noviembre
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 25 de noviembre fue la siguiente:
1 - 41 - 2 - 13 - 35 - 39. Complementario: 46. Reintegro: 0.
Con una recaudación de 2.930.970 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Madrid.
2.008.996,62
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|1
|Segunda (5 + complementario)
|2
|94.232,45
|Tercera (5)
|93
|1.013,25
|Cuarta (4)
| 4.768
|29,65
|Quinta (3)
|94.153
|4,00
|Reintegro
|583.239
|0,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.