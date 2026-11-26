La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 25 de noviembre fue la siguiente:

1 - 41 - 2 - 13 - 35 - 39. Complementario: 46. Reintegro: 0.

Con una recaudación de 2.930.970 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Madrid.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 1 Segunda (5 + complementario) 2 94.232,45 Tercera (5) 93 1.013,25 Cuarta (4) 4.768

29,65 Quinta (3) 94.153 4,00 Reintegro 583.239 0,50 2.008.996,62

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

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