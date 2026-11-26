RTVE Play estrena el próximo 1 de diciembre el nuevo programa de Playz: ‘La Inquieta’, un formato de divulgación cultural en vídeo vertical con Magdalenita, Blanca Guilera y Kenya Stéphanie como conductoras. Los programas estarán disponibles en la nueva app vertical de Playz, que en su estreno se ha convertido en la más descargada en iOS. El martes 1 estarán disponibles los primeros episodios y cada día habrá una nueva entrega.

‘La Inquieta’, una producción de RTVE en colaboración con CULTURA INQUIETA FILM, tendrá un total de 32 episodios de 2 minutos cada uno y abordará temas como historia, literatura, música, ciencia, moda o estilo de vida en un formato que pretende conectar a la generación zeta con su modelo de consumo, a través de prescriptoras cercanas y creíbles para la audiencia.

Kenya Stéphanie explora la literatura y la música. Recomendaciones, análisis y reflexiones que conectan palabras y sonidos de manera creativa.

Magdalenita aborda la moda y el lifestyle. Creadora reconocida por su estilo cuidado y su capacidad para marcar tendencias en redes sociales, combina estética, inspiración y recomendaciones prácticas.

Blanca Guilera se ocupa de la historia y la ciencia. Conocida por sus “salseos históricos”, la divulgadora acerca la historia más desconocida desde un enfoque accesible, combinando rigor y curiosidad con una narrativa atractiva.

Los inexistentes cuernos de los cascos vikingos, la adicción del olor a libros, moda inspirada en cuadros clásicos, fiestas de pueblo extravagantes, el autotune que nació de la exploración petrolífera o la biblioteca que inspiró a Rosalía son solo algunos de los temas tratados.

La nueva app de Playz

Playz lanzó el pasado 16 de noviembre su nueva app con el estreno del impro-show‘Estúpido Cupido’. La nueva aplicación, que ha supuesto el relanzamiento de Playz como app de contenido vertical es ya todo un éxito y se convierte en la app más descargada de iOS en su estreno. Por su parte, ‘Estúpido Cupido’ ha sido el mejor estreno original de la historia de RTVE Play y el contenido más visto de la plataforma en la semana de su estreno con más de 3,5 millones de visualizaciones, superando a ‘La Promesa’.