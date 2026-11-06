'Versión española' estrena 'Miocardio', una película sobre heridas abiertas y segundas oportunidades

‘Versión española’ estrena esta semana ‘Miocardio’, segundo largometraje de José Manuel Carrasco que habla, entre el humor y la melancolía, de segundas oportunidades, crisis mentales y creativas, y heridas abiertas. Marina Salas y Vito Sanz protagonizan la cinta.

Cayetana Guillén Cuervo, presentadora del programa, moderará el coloquio en el que participarán el director José Manuel Carrasco y su actor protagonista.

“Con Miocardio quería hablar de la salud mental desde la comedia; un terapeuta me dijo una vez que era muy difícil, pero que se podía hacer”, señala el director sobre esta película ácida y realista que llegó a los cines en 2025.

Acompañan a Marina Salas y Vito Sanz, Luis Callejo y Pilar Bergès. ‘Miocardio’ se apoya en sus actuaciones y en unas conversaciones con ingeniosos juegos de palabras. También en el poder de la fantasía para revivir momentos, retomar ilusiones y salvar vidas a la deriva.

Cayetana Guillén Cuervo presenta 'Versión Española'RTVE

‘Miocardio’

Pablo (Vito Sanz) está en crisis. Una mañana en la que toca fondo, su teléfono suena misteriosamente. Es Ana (Marina Salas), la chica que le rompió el corazón hace más de quince años. A lo largo de una jornada, Pablo podrá resolver cuentas pendientes y terminar de escribir un capítulo de su vida... O puede que no…