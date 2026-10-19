RTVE en Castilla-La Mancha se une a la celebración del 450 aniversario del Teatro de Rojas de Toledo

El Teatro de Rojas de Toledo cumple 450 años de historia, conmemorando el origen de su actividad escénica en el solar del antiguo Mesón de la Fruta. RTVE en Castilla-La Mancha no quiere pasar por alto la efeméride y este jueves realizará desde allí sus informativos regionales.

A partir de las 13:40 horas en RNE, Irene Díaz será la encargada de conducir el magazine ‘Mediodía Castilla-La Mancha’ en el que repasará la historia del coliseo charlando con el que ha sido su director hasta la actualidad, Paco Plaza, y realizando una visita guiada con su coordinador, Adolfo Cano.

A las 13:55 horas, comenzará el informativo especial de TVE, dirigido por Ana Villajos que contará con actuaciones y entrevistas con actores de la talla de Joaquín Notario, protagonista de la obra ‘La dama Boba’, que se representará el sábado 24 de octubre en el teatro toledano.

Además, se podrá conocer el origen del sistema de maquinaria de elevación del patio de butacas del siglo XIX, único en España y sur de Europa.

En los informativos no faltarán los testimonios de los espectadores y espectadoras, de trabajadoras que ya forman parte de la historia del 'Rojas” o de jóvenes que por primera vez han tenido un acercamiento al teatro.