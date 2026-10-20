La 1 colidera el lunes (13,8%) y 'El Telediario de nuestras vidas' lidera con más de 2,2 millones de espectadores y 18,2% de cuota

La 1 colideró el lunes con su robusta oferta de información, actualidad y entretenimiento con un 13,8% de cuota de pantalla. Lo más visto de la jornada en la cadena pública fue ‘El Telediario de nuestras vidas’, el informativo especial con motivo de los 70 años de Televisión Española, que lideró su franja con 2.246.000 espectadores de media y un 18,2% de cuota en La 1 y el Canal 24 horas.

El informativo especial, presentado por Pepa Bueno y que reunió a rostros históricos de la cadena para repasar algunas de las noticias más importantes de estas siete décadas, consiguió más de 4,1 millones de contactos (4.142.000) a lo largo de su emisión en La 1 y el Canal 24 horas.

Matías Prats, Carlos Franganillo, Pedro Piqueras, Ana Blanco o Iñaki Gabilondo han regresado a Torrespaña dirigidos por Carlos del Amor con realización de Antonio Casado en este especial que líderó en los grupos de 13 a 24 años, donde llegó al 22% de cuota, y de 45 a 64 años, con un 19,5% de cuota en La 1 y Canal 24 horas.

Los contenidos bajo el #ElTDdenuestrasvidas han conseguido en redes sociales un total de 1,15 millones de visualizaciones y 51.500 interacciones hasta este momento. Destaca La 1 con un 57,6% de las visualizaciones.

Tras el Telediario especial, ‘La Revuelta’ consiguió 1.284.000 espectadores de media y un 10,5% de cuota en La 1. Registró más de 3.6 millones de espectadores únicos este lunes. Lideró en los jóvenes de 13 a 24 años (16,3%) y en los adultos de 25 a 44 años (15,8%)

El talent ‘MasterChef Celebrity Legends’ creció 2.5 puntos este lunes y firmó un 11,3% de cuota y reunió 617.000 espectadores de media en La 1. Consiguió más de 2.2 millones de espectadores únicos.

La 1, líder de la mañana La 1 se impuso en la mañana con su robusta programación y alcanzó un 21,3% de cuota en la franja. El Telediario Matinal fue líder un día más con un 26,1% de cuota en La 1 y Canal 24 horas, su tercer mejor dato de la temporada. Por su parte., ‘La Hora de La 1’ también lideró ayer con un 25,7% de cuota y 559.000 espectadores de media en La 1 y Canal 24 horas. Registró 2.222.000 espectadores unicos este lunes. Y ‘Mañaneros 360’ dominó su franja con un 20,3% de cuota y 709.000 espectadores de media en La 1. Alcanzó más de 2.6 millones de espectadores únicos a lo largo de su emisión.