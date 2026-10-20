La 1 colidera el lunes (13,8%) y 'El Telediario de nuestras vidas' lidera con más de 2,2 millones de espectadores y 18,2% de cuota
- Consigue más de 4,1 millones de espectadores únicos a lo largo de su emisión en La 1 y el Canal 24 horas
- La 1 se impone en la Mañana (21,3%) y la Tarde (11,2%) con su robusta y variada oferta de programación: el Telediario Matinal, ‘La Hora de La 1’, ‘Mañaneros 360’, ‘Directo al grano’ y ‘La Promesa’, líderes
La 1 colideró el lunes con su robusta oferta de información, actualidad y entretenimiento con un 13,8% de cuota de pantalla. Lo más visto de la jornada en la cadena pública fue ‘El Telediario de nuestras vidas’, el informativo especial con motivo de los 70 años de Televisión Española, que lideró su franja con 2.246.000 espectadores de media y un 18,2% de cuota en La 1 y el Canal 24 horas.
El informativo especial, presentado por Pepa Bueno y que reunió a rostros históricos de la cadena para repasar algunas de las noticias más importantes de estas siete décadas, consiguió más de 4,1 millones de contactos (4.142.000) a lo largo de su emisión en La 1 y el Canal 24 horas.
Matías Prats, Carlos Franganillo, Pedro Piqueras, Ana Blanco o Iñaki Gabilondo han regresado a Torrespaña dirigidos por Carlos del Amor con realización de Antonio Casado en este especial que líderó en los grupos de 13 a 24 años, donde llegó al 22% de cuota, y de 45 a 64 años, con un 19,5% de cuota en La 1 y Canal 24 horas.
Los contenidos bajo el #ElTDdenuestrasvidas han conseguido en redes sociales un total de 1,15 millones de visualizaciones y 51.500 interacciones hasta este momento. Destaca La 1 con un 57,6% de las visualizaciones.
Tras el Telediario especial, ‘La Revuelta’ consiguió 1.284.000 espectadores de media y un 10,5% de cuota en La 1. Registró más de 3.6 millones de espectadores únicos este lunes. Lideró en los jóvenes de 13 a 24 años (16,3%) y en los adultos de 25 a 44 años (15,8%)
El talent ‘MasterChef Celebrity Legends’ creció 2.5 puntos este lunes y firmó un 11,3% de cuota y reunió 617.000 espectadores de media en La 1. Consiguió más de 2.2 millones de espectadores únicos.
La 1, líder de la mañana
La 1 se impuso en la mañana con su robusta programación y alcanzó un 21,3% de cuota en la franja. El Telediario Matinal fue líder un día más con un 26,1% de cuota en La 1 y Canal 24 horas, su tercer mejor dato de la temporada.
Por su parte., ‘La Hora de La 1’ también lideró ayer con un 25,7% de cuota y 559.000 espectadores de media en La 1 y Canal 24 horas. Registró 2.222.000 espectadores unicos este lunes. Y ‘Mañaneros 360’ dominó su franja con un 20,3% de cuota y 709.000 espectadores de media en La 1. Alcanzó más de 2.6 millones de espectadores únicos a lo largo de su emisión.
La 1, líder de la tarde
La 1 también fue la cadena más vista en la tarde con un 11,2% de cuota este lunes. ‘Directo al grano’ lideró su franja con un 12,1% de cuota y superó el millón de espectadores de media en La 1 ayer. Fue además la oferta más contactada de su franja con 3.015.000 de espectadores únicos.
También lideró un día mas ‘La Promesa’, con un 11,5% de cuota en la tarde de La 1. La ficción consigue 1.369.000 espectadores únicos este lunes. ‘Valle salvaje’ firmó un 9,9% y más de 1.4 millones de contactos.
‘Aquí la tierra’ logró su entrega más vista de la temporada con 1.408.000 espectadores de media y un 13,9% de cuota. Registró más de 2.2 millones de espectadores unicos este lunes.
Por su parte ‘Malas lenguas’ registró ayer un 11,2% de cuota en La 1 y 994.000 espectadores de media. Logró más de 2.1 millones de contactos. En La 2 fue además lo más visto del día con 632.000 espectadores de media y un 8,4%, con más de 1,8 millones de contactos.