PSG - Barcelona, el plato fuerte de la jornada de la Champions League entre el campeón y el máximo aspirante

El París-Saint Germain recibe este martes al FC Barcelona en el duelo estelar de la tercera jornada de la Champions League. El encuentro del Parque de los Príncipes a las 21:00 horas se antoja casi como una final anticipada, ya que enfrenta al vigente campeón contra el equipo más en forma de toda Europa en este inicio de curso.

El Barça lo ha ganado todo: nueve jornadas de liga doméstica y dos de Champions. Y la racha goleadora asusta con al menos cuatro tantos por partido. El PSG empezó algo más irregular, pero eso no le ha impedido en el pasado encadenar dos Copas de Europa consecutivas y aspirar a una tercera, igualando el registro del Madrid de Zidane.

El conjunto que entrena Luis Enrique, ex del Barça, lleva seis victorias consecutivas y en la competición continental ha mostrado su fortaleza goleadora con un 6-1 al Slovan Bratislava y un 2-4 al Manchester City. El entrenador asturiano se ha convertido en una especie de 'bestia negra' para su antiguo club desde que está en París, ya que eliminó al Barça de Xavi Hernández en cuartos de la temporada 2024 y venció al entrenador por Hansi Flick la temporada pasada por 1-2 en Barcelona.

"El que mejor representa el ADN del Barça soy yo", así de tajante se mostró el técnico asturiano al ser preguntado en el primero de los dos casos, teniendo enfrente a un hombre como Xavi, criado en La Masía. En la tercera temporada de Flick, con dos ligas y una Copa ganadas, el aficionado culé ve en el estilo implantado por el alemán un regreso de ese fútbol de toque ilusionante.

Hay otro ex en las filas del PSG que espera este enfrentamiento para reivindicarse: el español Ferran Torres. El autor del gol que le dio la segunda estrella mundial a la selección española lleva anotados siete goles en lo que va de temporada, cuatro en la Ligue 1 francesa y tres en Champions.

El de Foios (Valencia) espera a su anterior equipo dentro de una plantilla que sólo teme por Nuno Mendes, que sufrió un golpe en el muslo el pasado domingo. El Barça también viaja sin dos de sus laterales, Eric García y Jules Koundé, pero con Raphinha Días y Frenkie de Jong ya plenamente recuperados.

El conjunto azulgrana tiene en París su segundo gran examen de este inicio de temporada. Se esperaba su rendimiento en Sevilla ante el Betis, que llegaba también en racha, y salió de la capital hispalense goleando. París será su segunda plaza a conquistar y la gran prueba de fuego, justo antes de recibir en casa al eterno rival en el clásico liguero: el Real Madrid.

El árbitro inglés Michael Oliver será el encargado de dirigir el encuentro entre los dos más claros candidatos a conquistar la Champions League 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid.