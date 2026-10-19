RTVE Play estrena 'Trama Queens', el nuevo videopodcast de literatura y salseo cultural

‘Trama Queens’, el nuevo videpodcast cultural y de entretenimiento de EN PLAY conducido por Patricia Fernández y Elisabeth Benavent, se estrena el próximo miércoles 21 de octubre. Una producción original de RTVE Play en colaboración con Keepers, que parte de la actualidad para conectarla con un acontecimiento, personaje o debate literario del pasado. Esta fórmula permitirá hablar de cultura de una manera cercana, transparente, optimista y, sobre todo, con mucho salseo.

Del salseo actual a las historias de siempre A través de conversaciones con diferentes voces del mundo de la cultura, las presentadoras abordarán cuestiones como la literatura romántica, los grandes beefs literarios, la poesía, los clásicos o la relación entre obra y autor. La propuesta busca demostrar que muchas de las conversaciones que hoy ocupan las redes sociales, los medios o las tertulias ya tienen su equivalente en la historia de la cultura. Algunas de las invitadas que pasarán por ‘Trama Queens’ serán la escritora Megan Maxwell junto con su hija, la también escritora Sandra Miró; la divulgadora y comunicadora Nerea Pérez de las Heras y la creadora de contenido Samantha Hudson, entre otros nombres vinculados a la literatura, la cultura y el entretenimiento. La conversación terminará con una recomendación de lectura para continuar el viaje por el universo literario de cada episodio.

Patricia Fernández y Elisabeth Benavent, al frente de Trama Queens Patricia Fernández es creadora de contenido y divulgadora cultural. Ganadora en 2024 del Premio Jóvenes InfoLibre en la categoría de Divulgadora Cultural, ha desarrollado gran parte de su trayectoria en torno a la literatura y la divulgación, además de haber presentado diferentes podcasts relacionados con la cultura. Junto a ella estará Elisabeth Benavent, autora superventas y una de las voces más reconocidas de la novela romántica contemporánea en España. Desde la publicación de ‘En los zapatos de Valeria’, sus historias han conectado con millones de lectores y varias de sus obras han dado el salto a la pantalla. Elisabeth Benavent y Patricia Fernández. La combinación de ambas permitirá acercarse a la literatura desde la divulgación, la creación y el entretenimiento, con una mirada cercana, transparente y desenfadada.